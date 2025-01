Parte de prédio desaba no Conjunto Beira-Mar, no Janga, nesta quinta-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um desabamento foi registrado no Conjunto Beira-Mar, localizado no Janga, em Paulista, na manhã desta quinta-feira (30). O incidente ocorreu no bloco D-10 do edifício Júlia. Segundo da Defesa Civil, não há feridos.

Moradores locais disseram que o local havia sido desocupado devido a riscos estruturais. Também há relatos de que 'estalos' foram ouvidos na madrugada desta quinta.

PRÉDIO DESABA CONJUNTO BEIRA MAR - Michael Carvalho e Jonas Quirino

A TV Jornal recebeu um vídeo que mostra os destroços. Confira:

Os prédios do Conjunto Beira-Mar são do tipo caixão, considerados inseguros. Esse tipo de construção está proibido no Grande Recife desde 2005.

Na rede social X, a governadora Raquel Lyra disse que está acompanhando o caso junto às equipes da Defesa Civil e da Assistência Social.

Desabamento deixou mortos em 2023

Em 7 de janeiro de 2023, o desabamento parcial do bloco D7 do mesmo conjunto habitacional matou 14 pessoas e deixou 7 feridos. O caso tomou repercussão nacional e chamou atenção para a insegurança dos prédios-caixão.

Dezoito dos 37 prédios-caixão do Conjunto Beira-Mar têm a demolição autorizada. Um acordo firmado em junho de 2024 entre o governo federal e várias entidades, entre elas a Caixa Econômica, o governo do estado e o Poder Judiciário, previa demolir os prédios em situação de risco estrutural.

Prédios-caixão

Os prédios do tipo caixão usam alvenaria resistente para sustentar a estrutura, sem vigas ou pilares. O termo "caixão" refere-se ao formato de caixa desses edifícios, segundo o engenheiro Carlos Wellington Pires, gerente do Laboratório de Tecnologia Habitacional do Instituto de Tecnologia de Pernambuco (Itep).

*Matéria em atualização