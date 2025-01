Neoenergia e Governo de Pernambuco inauguram subestação em Petrolina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a inauguração da Petrolina III, nova subestação do Sertão, Pernambuco conquista benefícios para um de seus principais polos econômicos

O Governo de Pernambuco e a Neoenergia realizaram a inauguração da Subestação Petrolina III, nesta quinta-feira (30). a nova unidade, instalada no município do Sertão do São Francisco, recebeu um subsídio de R$ 21,4 milhões para assegurar e manter a qualidade no fornecimento energético de cerca de 85 mil habitantes.



A Subestação foi estruturada em uma área de 1,8 mil m² e é uma das mais modernas da Neoenergia no Brasil. A Petrolina III possui uma potência de 26,6 MVA instalada e está conectada, inicialmente, a uma linha de subtransmissão e cinco circuitos de média, reforçando o sistema na região.

Além disso, é previsto que, em 2026, uma segunda linha de alta tensão seja energizada e mais cinco circuitos devem ser construídos, potencializando duas vezes mais a subestação.

A Governadora Raquel Lyra aponta que a Petrolina III foi construída antecipando as demandas da população que mora e trabalha na região. "São R$ 21,4 milhões investidos nessa subestação dentro dos R$ 5,1 bilhões que serão aplicados pela companhia em todo o Estado até 2028, garantindo segurança energética e promovendo o desenvolvimento socioeconômico de quem vive e empreende em Pernambuco”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Empreendimentos no Sertão

De acordo com o presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral, Petrolina é uma cidade com alto índice de crescimento, por isso a nova Subestação deve suprir o crescimento futuro, antecipando as necessidades.

Com esse reforço no sistema elétrico, a cidade poderá receber novos empreendimentos e melhorar o desenvolvimento socioeconômico, gerando também mais empregos na região.

Com as novas tecnologias instaladas, o monitoramento e a gestão da Petrolina III podem ocorrer à distancia, no Centro de Operações Integradas (COI), no Recife. É previsto que até 2028 a Neoenergia entregue no mínimo mais nove subestações, visando melhorar a qualidade do fornecimento em Pernambuco.