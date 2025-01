Pernambuco fecha 2024 como segundo maior gerador de empregos do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com mais de 62 mil carteiras assinadas, o estado supera 2023 e mantém trajetória de crescimento no mercado de trabalho formal, segundo dados do Caged

Pernambuco consolidou sua posição como um dos principais polos de geração de empregos no Nordeste em 2024, registrando a criação de 62,2 mil novos postos de trabalho formais ao longo do ano. O número representa um aumento de 21,9% em relação a 2023, quando o saldo foi de 51 mil vagas.

Com esse desempenho, o Estado se destacou como o segundo maior gerador de empregos da região e o oitavo do Brasil, de acordo com dados do Novo Caged, divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A governadora Raquel Lyra celebrou os resultados, ressaltando o impacto positivo na economia estadual. "Estes são números que nos deixam muito felizes, pois mostram que Pernambuco está no caminho certo, retomando seu lugar de liderança no Nordeste e no Brasil. Tudo isso é fruto de um trabalho incansável, feito a muitas mãos, e o mais gratificante é saber que o melhor ainda está por vir", afirmou a gestora.

A secretária de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo, Amanda Aires, também destacou a importância desse avanço: "O fortalecimento de Pernambuco como grande berço de oportunidades é muito gratificante. No acumulado de 2024, crescemos em carteiras assinadas, com saldo positivo de empregos em todos os setores da economia, além da distribuição mais igualitária de postos de trabalho entre homens e mulheres", declarou.

Inclusão feminina no mercado de trabalho



Dos novos postos de trabalho gerados no estado em 2024, 30,1 mil foram ocupados por mulheres, o que representa um crescimento significativo de 60% em relação a 2023, quando 18,7 mil empregos foram criados para esse público.

Além disso, houve maior equidade na distribuição das vagas: 48,5% foram preenchidas por mulheres e 51,5% por homens. No ano anterior, essa relação era 36,7% para mulheres e 63,3% para homens, evidenciando um avanço na igualdade de oportunidades no mercado de trabalho pernambucano.

Nordeste gerou 19,5% dos empregos do País

O Nordeste gerou, ao longo de 2024, 330.901 empregos formais, representando 19,5% do total de vagas criadas no Brasil no período. A região ficou atrás apenas do Sudeste, que respondeu por aproximadamente 46% dos novos postos de trabalho no país.

Entre os estados nordestinos, Pernambuco se destacou na segunda posição, ficando atrás apenas da Bahia, que registrou 84.726 novos postos de trabalho, e à frente do Ceará, que criou 56.231 empregos.

Confira o saldo de empregos nos estados do Nordeste em 2024:

Bahia – 84.726 (25,6%)



Pernambuco – 62.233 (18,8%)



Ceará – 56.231 (17,0%)



Rio Grande do Norte – 34.294



Paraíba – 27.614



Alagoas – 20.363



Maranhão – 16.327



Sergipe – 15.729



Piauí – 13.384



Os setores de serviços e de comércio foram destaque, com cerca de 53% e 24% dos novos postos de trabalho na região no ano passado, respectivamente.

O Novo Caged e a metodologia de cálculo



Os dados são provenientes do Novo Caged, um sistema de estatísticas do emprego formal que analisa informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) e do Empregador Web.

A partir dessas informações, é calculado o saldo de empregos formais, subtraindo-se o número de demissões do total de admissões em um determinado período.