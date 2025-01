Últimos dias do Mirabilandia: parque de diversões fica aberto até domingo (2)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesses últimos momentos do parque, todos terão direito a meia-entrada e várias outras promoções estão ativas para a despedida do público

O Mirabilandia, um dos maiores parques de diversão do Brasil, tem um lugar especial no coração dos Pernambucanos, fazendo a alegria na infância de muitas pessoas há mais de 20 anos. No próximo domingo (2) o parque vai encerrar suas atividades e promove diversas ofertas ao público.

O parque conta com mais de 20 atrações, que divertem desde crianças até adultos que gostam de adrenalina. O funcionamento é de sexta-feira a domingo, das 15h às 20h, com promoções atrativas para curtir o final de semana.

Promoções

Nestes últimos dias, o Mirabilandia deve funcionar com meia-entrada para todos, com preços a partir de R$68,00. Além disso, na sexta-feira o ingresso ganha um valor promocional, custando R$60,00.

Para adquirir os passaportes, basta acessar o site do Mirabilandia ou comprar diretamente na bilheteria.

“O parque está encerrando um ciclo especial, com o sentimento de gratidão por todos que fizeram parte dessa jornada. O objetivo é nos despedir e celebrar essa história ao lado de quem a tornou possível: o público”, comenta Bruno Peixoto, diretor do parque.

Imagem de Montanha Russa do Parque Mirabilandia - Divulgação/ Mirabilandia

O Mirabilandia também conta, nessa reta final, com duas das suas mais populares promoções: criança com até 1,30m de altura, acompanhada de adulto pagante de passaporte individual, entra e brinca de graça; e pai ou mãe acompanhado (a) de criança até 12 anos pagante de passaporte individual tem acesso ao parque gratuitamente, exceto aos brinquedos, e vai receber a saudosa carimbada no pulso como forma de identificação.

O Parque conta com posto de primeiros socorros, bombeiros civis, equipe de brigadistas, fraldário, praça de alimentação, cafeteria e uma loja de souvenirs e memorabília.

Encerramento

O Mirabilandia encerra suas atividades devido ao fim do contrato de aluguel do espaço que ocupa desde 2002. O imóvel ocupado pelo parque é de propriedade da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), concedido em regime público para a concessionária Consórcio CID Convenções Pernambuco SPE S/A.

Parte do terreno inicialmente ocupado já tinha sido solicitado e devolvido ao consórcio em julho de 2023, reduzindo em 19.500 m² a sua área. A administração do Mirabilandia já havia negociado em março de 2023 a extensão do prazo de permanência, com a nova data para desocupação total do espaço pré-definida para 22 de maio de 2025.

Imagem de atração do Parque Mirabilandia - Divulgação/ Mirabilandia

Após a notificação para desocupar o terreno, a administração do parque explorou diferentes possibilidades, incluindo a transferência para outro município. No entanto, optaram por não dar prosseguimento ao projeto anunciado anteriormente. Não há qualquer projeto em andamento no momento para a transferência ou abertura de um novo parque em Pernambuco.

Serviço

Promoções:

- Meia entrada para todos: de quarta a sexta-feira R$ 60,00 (preço promocional); aos sábados e domingos: R$ 68,00.

- Criança com até 1,30m de altura, acompanhada de adulto pagante de passaporte individual, entra e brinca de graça*

- Pai ou mãe acompanhado (a) de criança até 12 anos pagante de passaporte individual tem acesso ao parque gratuitamente, exceto aos brinquedos*

*Promoção não cumulativa com outras promoções e sujeita a mudança sem aviso prévio.

Local: Mirabilandia – Ao lado do Centro de Convenções, Olinda/PE

Mais informações: www.mirabilandia.com.br | @mirabilandiape | (81) 3366-2000