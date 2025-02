Estação Ferroviária do Brum ganha tombamento provisório pelo Iphan

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O estado de Pernambuco ganhou o reconhecimento de mais um patrimônio histórico. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) deu à Estação Ferroviária do Brum, no Recife, um tombamento provisório e se tornou o primeiro bem ferroviário em Pernambuco a ser tombado pelo Iphan.

O tombamento provisório tem os mesmos efeitos do definitivo e protege o bem como patrimônio histórico, artístico ou cultural. A diferença é que o proprietário do imóvel pode contestar a medida do Iphan no prazo de 15 dias.

Caso nenhuma contestação seja apresentada, o Instituto dá continuidade ao processo de tombamento. A decisão final será tomada pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.

A Estação do Brum era o ponto de partida para a Estrada de Ferro do Recife ao Limoeiro, que foi inaugurada em 1881. No percurso, passageiros de Pernambuco e de outros estados do Nordeste eram transportados e a produção agrária, como açúcar, algodão e gado, era escoada.

"Não há dúvidas sobre a relevância cultural dos remanescentes da Estrada de Ferro Recife-Limoeiro, tanto para o Nordeste quanto para o Brasil. Essa ferrovia desempenhou um papel essencial no desenvolvimento econômico, social e cultural de Pernambuco e outros estados nordestinos, como Paraíba e Rio Grande do Norte, conectando regiões e promovendo integração territorial", destaca a técnica da Superintendência do Iphan em Pernambuco, Maria Emília Freire.

Em 1999, a Estação Ferroviária do Brum foi requalificada e desde então abriga o Memorial da Justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco.