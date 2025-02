Apac alerta para chuvas moderadas e trovoadas nesta segunda (3) e terça-feira (4)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) publicou um aviso meteorológico para a noite desta segunda-feira (3) e o dia todo na terça-feira (4).

A previsão indica possibilidade de pancadas de chuva com intensidade moderada e possíveis trovoadas na noite desta segunda-feira (3) na Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife e a partir de terça-feira (4) no Agreste do Estado.

Causas

As chuvas são decorrentes da associação de dois fenômenos. O Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), um grande redemoinho de ventos que acontece nos níveis mais altos da atmosfera (a mais de 10 km de altura).

Esse redemoinho gira no sentido horário no Hemisfério Sul e pode causar variações no clima. Dependendo da posição dele, pode deixar o tempo seco e quente em algumas áreas ou provocar chuvas em outras. No Brasil, é comum no Nordeste, especialmente no verão.

Outro fenômeno é o Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), que ocorre mais perto do solo e se desloca do oceano em direção ao continente. Ele carrega umidade e, quando encontra condições favoráveis, pode provocar chuvas intensas.

Proteja-se

Em períodos de fortes chuvas e possíveis tempestades é necessário tomar alguns cuidados para prevenir acidentes.

Em caso de rajadas de vento , não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Evite transitar por locais alagados e tenha atenção a movimentações de solo, rachaduras ou inclinação de árvores e postes;

e tenha atenção a movimentações de solo, rachaduras ou inclinação de árvores e postes; Moradores de áreas de risco devem buscar abrigo em locais seguros ao menor sinal de deslizamentos ou enchentes.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).