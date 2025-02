Prefeito diz que Petrolina é a "capital do interior" ao comentar avanço de obras na cidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O prefeito de Petrolina, Simão Durando (União Brasil), avaliou de forma positiva a visita que o Ministro dos Transportes, Renan Filho, fez à cidade na última quarta-feira (29), para vistoriar as obras de mobilidade que ocorrem na região e exaltou o município, chamando-o de “capital do interior de Pernambuco”.

Em entrevista ao programa “Tudo é Notícia”, da Rádio Jornal, desta segunda (3), o gestor afirmou que o ministro quer antecipar a conclusão da duplicação da BR-407, obra que promete melhorar o fluxo na ponte Presidente Dutra, também chamada de Ponte do Picolé, que conecta Petrolina e Juazeiro (BA).

Segundo o prefeito, o ministro quer que a conclusão da obra seja antecipada para setembro, mas o prazo previsto pela pasta vai até dezembro de 2025. “A obra realmente está num ritmo muito bom”, destacou Durando.

Iniciado em 2023, o projeto está 50% concluído e conta com investimentos de R$ 316 milhões, por meio do Novo PAC. São R$ 131 milhões em Petrolina e R$ 185 milhões em Juazeiro.

“Capital do interior”

Simão Durando também falou sobre o desenvolvimento de Petrolina. Ele citou que a cidade é a maior exportadora de manga e uva do Brasil e destacou a logística de infraestrutura que a região oferece, como o Aeroporto Internacional Senador Nilo Coelho.

Para o prefeito, fatores como esses fazem de Petrolina a "capital do interior do Estado", e a "melhor cidade para se viver no Nordeste".

“Petrolina hoje é a capital do interior, é a cidade que mais cresce em Pernambuco, uma das que mais crescem no Estado e no Nordeste também. Hoje nós somos a melhor cidade para se viver do Nordeste, é a melhor cidade para se empreender de Pernambuco”, exaltou.

Ele destacou o que considera um papel de influência que Petrolina exerce na região, junto a Juazeiro, pela ‘posição estratégia’ que ocupam:

“Como Petrolina está muito distante da capital, muitas cidades que estão próximas daqui, há 200, 300 quilômetros, convergem para cá. Então quando você soma Petrolina e Juazeiro, que dá mais ou menos 650 mil habitantes, e a população ao redor, que vem aqui atrás do serviço de educação, de saúde, dá mais ou menos mais de um milhão da população flutuante que passa aqui por semana, nas cidades de Petrolina e Juazeiro, nesse grande vale do São Francisco, e nossa ideia é essa, é que as cidades cresçam juntas, todo mundo unido, no mesmo ideal”, afirmou o Durando.

Confira também: saiba como assistir aos Videocasts do JC: