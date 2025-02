Apac emite alerta laranja para chuvas intensas em Pernambuco; veja orientações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) renovou o aviso meteorológico para a noite de terça-feira (4) e ao longo da quarta-feira (5) entre o litoral e o agreste do Estado.

O aviso evoluiu para laranja, que indica perigo, com previsão de chuvas mais intensas durante a noite.

O Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), um grande redemoinho de ventos que acontece nos níveis mais altos da atmosfera (a mais de 10 km de altura), associado a um pulso na Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o motivo pelo qual as chuvas devem piorar.

O que é Zona de Convergência Intertropical?

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é uma faixa de nuvens e chuvas que circula a Terra próxima à linha do Equador. Ela se forma pelo encontro dos ventos alísios do Hemisfério Norte e do Hemisfério Sul, criando áreas de forte instabilidade e precipitação.

Um pulso da ZCIT acontece quando essa faixa de instabilidade se fortalece ou se desloca mais ao sul ou ao norte do normal, intensificando as chuvas em determinadas regiões. No Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, esses pulsos podem causar períodos de chuva intensa, especialmente entre fevereiro e maio.

Proteja-se

Em períodos de fortes chuvas e possíveis tempestades é necessário tomar alguns cuidados para prevenir acidentes.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Evite transitar por locais alagados e tenha atenção a movimentações de solo, rachaduras ou inclinação de árvores e postes;

Moradores de áreas de risco devem buscar abrigo em locais seguros ao menor sinal de deslizamentos ou enchentes.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).