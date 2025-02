Bairros de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo ficam sem água nesta quarta-feira para serviços de manutenção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A manutenção será realizada pela Compesa no Sistema Gurjaú e a normalização no abastecimento será gradual após conclusão dos serviços

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) realizará, nesta quarta-feira (5), uma manutenção programada no Sistema Gurjaú, no Cabo de Santo Agostinho.

Os serviços começam a partir das 7h da manhã e exigirão o desligamento temporário de uma das adutoras ligadas ao reservatório de Ponte dos Carvalhos, impactando o abastecimento de água em bairros de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho.

Áreas afetadas



Em Jaboatão dos Guararapes, os bairros que terão o fornecimento interrompido são:

Barra de Jangada



Piedade



Candeias



Prazeres



Tiêta



Sotave



Lagoa das Garças



Jardim Prazeres



Jardim Guararapes



Já no Cabo de Santo Agostinho, a localidade impactada será Pontezinha.

Previsão de retorno e objetivo



A previsão da Compesa é que os trabalhos sejam concluídos até as 15h do mesmo dia. O fornecimento de água será retomado gradualmente, seguindo o calendário de restabelecimento da companhia.

A intervenção inclui a instalação e substituição de válvulas, registros, bombas e componentes elétricos. De acordo com a Compesa, as ações visam garantir maior eficiência e estabilidade no abastecimento de água para a população da região.