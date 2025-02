Abastecimento de água é suspenso em sete cidades do Grande Recife por causa das chuvas; veja bairros afetados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A forte chuva que atingiu a Região Metropolitana do Recife (RMR) nas últimas 24 horas levou a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) a suspender o fornecimento de água em áreas de morro e locais atendidos por sistemas em locais de risco de sete cidades.

De acordo com a Compesa, a medida preventiva, tomada nesta quarta-feira (5), tem como objetivo garantir a segurança da população, pois o solo encharcado pode comprometer tubulações e causar danos estruturais.

A decisão foi baseada em informações da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), que registrou volumes de chuva superiores a 100 mm na região.

A companhia informou que o Protocolo de Segurança de Abastecimento de Água em áreas de morro foi acionado e resultou na interrupção do fornecimento não apenas nas áreas elevadas, mas também em localidades planas que dependem dos sistemas de abastecimento situados nesses pontos de risco.

A suspensão afeta bairros do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Goiana e Camaragibe. De acordo com a Compesa, o restabelecimento do abastecimento será realizado quando as chuvas diminuírem, após uma avaliação técnica das condições de segurança.

A normalização do fornecimento ocorrerá gradualmente, seguindo o calendário de abastecimento de cada localidade.

Bairros afetados



Confira as localidades que tiveram o abastecimento de água suspenso:

Recife: Água Fria, Alto José Bonifácio, Alto José do Pinho, Alto Santa Terezinha, Beberibe, Bomba do Hemetério, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, COHAB, Coqueiral, Córrego do Jenipapo, Dois Unidos, Guabiraba, Jordão, Lagoa Encantada, Linha do Tiro, Macaxeira, Milagres, Morro da Conceição, Nova Descoberta, Pacheco, Passarinho (Recife), Peixinho, Sítio dos Pintos (Dois Irmãos), Três Carneiros, UR 07 Várzea, URs 01, 02, 03, 04, 05, 10 e 12, Vasco da Gama.

Água Fria, Alto José Bonifácio, Alto José do Pinho, Alto Santa Terezinha, Beberibe, Bomba do Hemetério, Brejo da Guabiraba, Brejo de Beberibe, COHAB, Coqueiral, Córrego do Jenipapo, Dois Unidos, Guabiraba, Jordão, Lagoa Encantada, Linha do Tiro, Macaxeira, Milagres, Morro da Conceição, Nova Descoberta, Pacheco, Passarinho (Recife), Peixinho, Sítio dos Pintos (Dois Irmãos), Três Carneiros, UR 07 Várzea, URs 01, 02, 03, 04, 05, 10 e 12, Vasco da Gama. Jaboatão dos Guararapes: Alto do Vento, Cascata, Cavaleiro, Curado 1, parte do Curado IV e Curado V, Centro, Dois Carneiros, Floriano, Jardim Jordão, Santo Aleixo, Socorro, Sucupira, URs 06 e 11, Vila Rica e Zumbi do Pacheco.

Alto do Vento, Cascata, Cavaleiro, Curado 1, parte do Curado IV e Curado V, Centro, Dois Carneiros, Floriano, Jardim Jordão, Santo Aleixo, Socorro, Sucupira, URs 06 e 11, Vila Rica e Zumbi do Pacheco. Olinda: Águas Compridas, Alto da Bondade, Alto da Nação, Alto do Cajueiro, Alto do Sol Nascente, Amaro Branco, Bonifácio Jansen, Bonsucesso, Bultrins, Córrego do Gibraltar, Guadalupe, Monte, V8 e Varadouro.

Águas Compridas, Alto da Bondade, Alto da Nação, Alto do Cajueiro, Alto do Sol Nascente, Amaro Branco, Bonifácio Jansen, Bonsucesso, Bultrins, Córrego do Gibraltar, Guadalupe, Monte, V8 e Varadouro. Camaragibe: Alberto Maia, Aldeia, Alto Santo Antônio, Areeiro, Sítio Fantainha, Tabatinga e Vera Cruz.

Alberto Maia, Aldeia, Alto Santo Antônio, Areeiro, Sítio Fantainha, Tabatinga e Vera Cruz. Paulista: Maranguape 1 (parte) e Jardim Paulista.

Maranguape 1 (parte) e Jardim Paulista. Abreu e Lima: Alto São Miguel.

Alto São Miguel. Goiana: Ponta de Pedras.

A Compesa reforça que a população pode acompanhar atualizações sobre o abastecimento por meio de seus canais oficiais. Para emergências, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.



