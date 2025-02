Alerta amarelo, laranja e vermelho: entenda o que significa cada um durante chuvas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a intensificação das chuvas na Região Metropolitana do Recife, como observado nesta quarta-feira (5), é essencial que a população acompanhe os alertas da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) e do Centro de Operações do Recife (COP).

Ambos os órgãos possuem um sistema de classificação para indicar o nível de risco e orientar a população. Confira a seguir.

Avisos Meteorológicos da APAC

A APAC categoriza os alertas em três níveis:

Estado de Observação (Amarelo) : Chuva moderada com baixa probabilidade de impactos.

Acumulado inferior a 30 mm.

Mínimo de quatro postos de monitoramento afetados.

Tendência de redução gradual.

Estado de Atenção (Laranja) : Risco moderado a alto devido a chuvas significativas.

Previsão de chuva moderada a forte.

Probabilidade moderada de ocorrências dispersas.

Risco médio a alto, com possibilidade de acumular mais de 50 mm.

Estado de Alerta (Vermelho): Fenômeno meteorológico extremo com alto risco de danos.

Previsão de chuva forte e contínua.

Alta probabilidade de impactos.

Risco elevado, podendo superar 100 mm.

Atuação de sistema meteorológico excepcional.

Alertas do Centro de Operações do Recife (COP)

O COP segue um esquema semelhante, mas com definições específicas:

Estágio de Atenção (Amarelo) : Ocorrências como alagamentos e risco de deslizamentos começam a ser registradas. Dependendo da localização, a rotina da população pode ser afetada.

Estágio de Alerta (Laranja) : Impacto significativo na cidade devido às chuvas intensas. Recomenda-se evitar deslocamentos e seguir as orientações das equipes de emergência.

Estágio de Alerta Máximo (Vermelho) : Chuvas extremas comprometem a rotina da cidade. A população deve permanecer em casa, exceto em casos de risco iminente, como deslizamentos, inundações ou desabamentos.

Chuvas extremas comprometem a rotina da cidade. A população deve permanecer em casa, exceto em casos de risco iminente, como deslizamentos, inundações ou desabamentos. Neste estágio, uma força-tarefa é mobilizada para minimizar danos e proteger vidas. Medidas emergenciais incluem a suspensão das aulas presenciais na rede municipal de ensino.

Contatos úteis