AO VIVO: Plantão da TV Jornal traz notícias sobre as Chuvas no Grande Recife; acompanhe em tempo real

Chuvas intensas atingem toda a Região Metropolitana do Recife (RMR) Ndsde a noite da terça-feira (04), alerta laranja de atenção foi emitido

As fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife desde a noite de terça-feira (4) têm causado diversos transtornos à população.

A TV Jornal, afiliada do SBT em Pernambuco, está ao vivo, neste momento, com todos os desdobramentos das fortes chuvas no Estado.

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) emitiu alerta de estado de atenção para esta quarta-feira (5), devido à previsão de chuvas moderadas a fortes, associadas a um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e a um pulso da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Confira onde mais choveu nas últimas 24h

Camaragibe - 110,39 mm (Jardim Primavera)

Camaragibe - 108,09 mm (Aldeia)

Paulista - 104,95 mm (Vila Torres Galvão)

Camaragibe - 103,72 mm (Timbi)

Paulista - 102,23 mm (Janga)

Olinda - 99,87 mm (Tabajara)

Camaragibe - 97,8 mm (Convento Carmelo)

Recife | 97,13 mm (Torreão)

Orientação à população

A Agência orienta que, em caso de emergência, a população entre em contato com a Defesa Civil municipal.

Recife

Defesa Civil: 0800.081.3400;

CTTU: 0800.081.1078;

Samu: 192;

Emlurb: 156;

Bombeiros: 193.

Defesa Civil de Olinda

Em qualquer emergência contate: 0800 081 0060.

Defesa Civil de Paulista

Ligue 153;

Contate o Órgão pelo Whatsapp, através do número: 81 99784-0270.

Defesa Civil de Camaragibe

Ligue 153;

Ou entre em contato com os seguintes números: 2129-9564 / 99945-3015.

Defesa Civil de Jaboatão

Ligue 0800 281 2099 / 99195-6655.