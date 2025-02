Autoridades, políticos e amigos lamentam falecimento de Cornélio Brennand

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Faleceu nesta quarta-feira (5) o empresário pernambucano Cornélio Brennand aos 96 anos. De acordo com a família, ele faleceu na Mata de São João da Várzea, no Recife, por causas naturais.

Autoridades, políticos e amigos divulgaram notas lamentando a morte do empresário que liderava o Grupo Cornélio Brennand, que tem 107 anos de história e é uma referência no país em diversos setores.

Veja nota completa do Grupo Cornélio Brennand

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento, de causas naturais, de Cornélio Coimbra de Almeida Brennand aos 96 anos.

Informamos que o velório acontecerá hoje (05 de fevereiro) a partir das 17h, no Cemitério Morada da Paz. A cremação ocorrerá às 19h, restrita aos familiares.

A tradição de empreender, com excelência, dinamismo e integridade, foi um valor que pautou toda sua trajetória empresarial, empreendendo em diversos setores, como cerâmico, sucroalcooleiro, porcelana, cimento, energia, vidro e desenvolvimento imobiliário.

Fundamental para a construção da história do Grupo Cornélio Brennand, Cornélio foi um exemplo de dedicação e união familiar. Homem de princípios e valores sólidos, dedicou sua vida à construção de um legado familiar e empresarial que transcende o Grupo e incorpora com muita honra e responsabilidade seu nome, impactando não apenas o negócio, mas também a vida de todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado.

O Grupo Cornélio Brennand, fiel aos ensinamentos de seu fundador, seguirá honrando sua memória, mantendo vivos os princípios que norteiam nossas ações e que nos inspiram a seguir construindo um futuro condizente com seu legado."



João Carlos Paes Mendonça lamenta morte de Cornélio Brennand

Presidente do Grupo JCPM, o empresário João Carlos Paes Mendonça lamentou o falecimento de Cornélio Brennand.

“O Estado perde uma das referências empresariais. Seu Cornélio, como era conhecido, tem uma história de grande empresário e de líder, deixando um legado que, tenho certeza, será levado com muita firmeza pela sua família - outra grande conquista de Seu Cornélio, com filhos e netos.”

Governadora Raquel Lyra lamenta falecimento de Cornélio Brennand

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra também lamentou o falecimento do empresário e homenageou sua trajetória por meio de nota. Ela destacou que ele "deixa um legado de compromisso com desenvolvimento sustentável em nosso estado por meio do Grupo Cornélio Brennand (GCB), referência na geração de energia renovável, desenvolvimento imobiliário, vidros e cimento". Confira:

"Com pesar, recebi a notícia do falecimento do empresário Cornélio Brennand, que nos deixou nesta quarta (05). Cornélio dedicou sua vida ao empreendedorismo e deixa um legado de compromisso com desenvolvimento sustentável em nosso estado por meio do Grupo Cornélio Brennand (GCB), referência na geração de energia renovável, desenvolvimento imobiliário, vidros e cimento.

Toda minha solidariedade a sua família, inúmeros amigos e todos que fazem o GCB."



Nota de João Campos, prefeito do Recife

O prefeito da capital pernambucana, João Campos, também lamentou a morte do empresário, se solidarizando com a família e amigos.

"Lamento muito a perda de Cornélio Brennand, que nos deixou hoje. Um grande pernambucano, com histórico de serviço prestado e reconhecido em todo o estado e no país. Sem dúvida, fica o legado e a enorme contribuição desse empreendedor nato para a nossa economia. Nesse momento de dor, me solidarizo com familiares e amigos, desejo conforto e força."

Nota de pesar do presidente da Alepe Álvaro Porto

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco Álvaro Porto também lamentou o falecimento de Cornélio Brennand. Em nota, Porto destacou a trajetória do empresário e pontuou que ele deixa para Pernambuco e para o Brasil "um legado de liderança, dedicação, trabalho e capacidade produtiva". Confira:

“Recebemos com pesar a notícia do falecimento do empresário Cornélio Brennand, ocorrida nesta quarta-feira (05.02). Irmão do artista plástico Francisco Brennand, Cornélio teve trajetória longeva no comando dos negócios da família. Empresário bem sucedido, fundou, em 1946, o Grupo Cornélio Brennand, que tem atuação de referência na geração de energia de fontes renováveis, produção de vidros planos e cimento e ainda no setor imobiliário. O empresário deixa para Pernambuco e o país um legado de liderança, dedicação, trabalho e capacidade produtiva. Que Deus conforte familiares e amigos neste momento de dor e despedida”.

Senador Fernando Dueire lamenta falecimento de Cornélio

Por nota, o senador pernambucano Fernando Dueire lamentou o falecimento de Cornélio Brennand e destacou que sua trajetória de sucesso foi marcada "pela dedicação, visão empreendedora e compromisso com o desenvolvimento econômico e social". Confira:

"Com grande pesar, recebi a notícia do falecimento do empresário Cornélio Brennand, uma referência em nosso País. Um homem simples e discreto cuja trajetória de sucesso foi marcada pela dedicação, visão empreendedora e compromisso com o desenvolvimento econômico e social. Dr. Cornélio deixa um legado duradouro, que inspira a todos nós. Aos seus familiares e amigos minhas mais sinceras condolências".

Ex-senador Armando Monteiro lamenta falecimento de Cornélio Brennand

Em nota, o ex-senador Armando Monteiro lamentou o falecimento de Cornélio Brennand, destacando a trajetória do empresário, o qual considerou "referência na vida empresarial" e de "notável contribuição ao desenvolvimento da economia industrial".

"Recebi com imenso pesar a notícia do falecimento de Cornélio Brennand. A sua morte representa uma inestimável perda para Pernambuco. Deu notável contribuição ao desenvolvimento da economia industrial do nosso estado. Além de ser referência na vida empresarial, tratava-se também de um cidadão exemplar: discrição, ética e elegância de gestos, devotamento ao trabalho produtivo marcaram toda a sua trajetória. Tive o privilégio de conhecê-lo e de conviver com toda a sua família. O seu legado continuará a inspirar gerações. Abraço toda a sua família neste doloroso momento".

Nota de pesar da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE)



Em nota, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), no nome do presidente da entidade, Rafael Simões, lamentou o falecimento de Cornélio Brennand.

"É com pesar que a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) recebe a notícia do falecimento do empresário Cornélio Brennand, ocorrido nesta quarta-feira (5). Um dos mais destacados nomes do empreendedorismo brasileiro, Cornélio deixou um legado marcado por sua visão estratégica, inovação e compromisso com a excelência.

À frente do Grupo Cornélio Brennand, foi pioneiro na implementação de modelos de governança corporativa e familiar, tornando-se referência nacional e internacional. Sua atuação visionária transcendeu diversos setores, incluindo energia renovável, vidros planos e desenvolvimento imobiliário, onde deixou sua marca por meio da Iron House, empresa que simboliza não apenas sua trajetória empresarial, mas também sua conexão com as raízes familiares e históricas de Pernambuco.

Cornélio Brennand era reconhecido por sua discrição e por valorizar a ética nos negócios, características que o tornaram um exemplo de liderança. Sua contribuição para o setor imobiliário, com projetos icônicos como o Paiva, na Região Metropolitana do Recife, e o JW Marriott, em São Paulo, reflete seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a inovação.

Neste momento de dor, a Ademi-PE expressa suas sinceras condolências à família Brennand, em especial aos seus filhos, Cornélio Filho e Carlos Eugênio, e filhas, Helena, Mariana, Tereza e Maria Eduarda. Nossos sentimentos também se estendem à vice-presidente da Ademi-PE, Carol Boxwell, CEO da Iron House, que contribui com o legado de Cornélio Brennand no setor imobiliário. Que o exemplo de vida e trabalho de Cornélio continue a inspirar gerações futuras".