'Choveu em três horas o esperado para todo o mês de fevereiro no Recife', diz João Campos

Prefeito do Recife orientou a população a permanecer em casa. Gestão da capital entrou em "alerta máximo" na manhã desta quarta-feira (5).

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), publicou um vídeo nas redes sociais acompanhando os trabalhos de monitoramento das chuvas realizado pelo Centro de Operações da Prefeitura (COP). Mais cedo, a gestão entrou em "alerta máximo", orientando a população a não sair de casa.

Nas imagens, João Campos afirmou que o bairro do Cordeiro, na zona Oeste da cidade, teve, no período de três horas, o acumulado de chuvas esperado para todo o mês de fevereiro.

Segundo o gestor, os abrigos da prefeitura estão abertos e há uma recomendação explícita da prefeitura orientando a população a não se deslocar pela cidade, salvo em serviços essenciais.



O prefeito afirmou que toda a equipe está mobilizada nos trabalhos, incluindo todas as secretarias municipais. "Vou estar liderando pessoalmente esse trabalho", afirmou Campos, no vídeo.



"O nosso Centro de Operações da Prefeitura do Recife decretou estágio de alerta máximo devido às fortes chuvas, que já ultrapassam a marca de 141 milímetros nas últimas 24h, volume muito superior ao esperado para essa época do ano. Estamos com uma força tarefa ampla para restabelecer urgentemente a normalidade. Pedimos para que todos que puderem, fiquem em casa", diz a publicação de João.

Às 10h20 desta quarta, a prefeitura emitiu um comunicado informando que a rotina da cidade foi "impactada por chuvas intensas", e que uma "ampla força-tarefa foi acionada para prevenir perdas e salvar vidas".

As aulas presenciais foram suspensas nos turnos da tarde e noite nas escolas, creches e unidades de ensino da rede municipal. A prefeitura recomendou que escolas e faculdades particulares adotassem a mesma medida.

Serviços não essenciais também foram suspensos pela gestão Campos nesta quarta, como atividades esportivas, culturais e de lazer.