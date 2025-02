Chuva em Pernambuco: Compesa tem 15 sistemas de abastecimento paralisados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As chuvas registradas nas últimas 24 horas na Região Metropolitana do Recife e em algumas cidades da Zona da Mata provocaram a paralisação de 15 sistemas de abastecimento de água devido à falta de energia ou pela qualidade da água bruta de mananciais, de acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Em consequência das chuvas na RMR, a Compesa acionou o Protocolo de Segurança de Abastecimento de Água em áreas de morro, suspendendo o abastecimento dessas áreas de forma preventiva.

Foram afetados os municípios de Aliança, Carpina, Itaquitinga, Timbaúba, Belém de Maria, Barreiros, Vitória de Santo Antão, Olinda, Igarassu, Paulista, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho e Recife.

AO VIVO: CHUVAS ATINGEM RUAS E AVENIDAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

FALTA DE ENERGIA

A Compesa está em tratativas com a Neoenergia e tomando todas as providências para que as unidades retomem sua operação normal com a máxima brevidade. Os técnicos da área de controle de qualidade de água também estão em atividade realizando coletas e análises dos mananciais comprometidos.

A Companhia espera a redução do teor de turbidez da água para que seja possível retomar o abastecimento das áreas afetadas.

Das 15 unidades inoperantes, 10 estão paradas por falta de energia, com impacto nas cidades de Carpina, Belém de Maria, Barreiros, Vitória de Santo Antão e Recife (Alto do Mandu e Alto Santa Isabel), Moreno (sede e o distrito de Bonança), Cabo de Santo Agostinho (Charneca e Novo Horizonte) e Porto de Galinhas (Ipojuca). Já nas cidades atendidas pelo Sistema Botafogo, Olinda, Abreu e Lima, Paulista e Igarassu, o desabastecimento é parcial. Para saber as áreas impactadas, as informações podem ser consultadas no site e aplicativo.

ÁGUA SEM QUALIDADE

As cidades com o abastecimento suspenso devido à turbidez elevada da água nos mananciais são: Aliança, Itaquitinga, Timbaúba e Recife (Arruda, Cajueiro, Campina do Barreto, Campo Grande, Encruzilhada, Fundão, Hipódromo, Mangueira, Ponto de Parada, Porto da Madeira e Torrões).

O sistema de abastecimento de água que atende a localidade de Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, também teve a operação suspensa em virtude de risco de inundação da unidade.