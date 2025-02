Chuva em Pernambuco: Paulista registra deslizamentos de barreiras, desabamento de casas e alagamentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, contabilizou 12 ocorrências relacionadas à chuva, de acordo com a Defesa Civil

Com o registro de 134,21 milímetros de chuva nas últimas 24h (até o início da noite desta quarta-feira, 5), o município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife, contabilizou 12 ocorrências relacionadas à chuva, de acordo com a Defesa Civil. No município, deslizamento de barreira, queda de árvores, desabamento de casas e alagamentos ocorreram em distintos bairros.

A Defesa Civil contabiliza 20 famílias desalojadas. Dessas, cinco estão na Associação de Moradores do bairro da Mirueira, onde receberam assistência com colchões, kits de higiene pessoal, marmitas com comida e lençóis. Algumas famílias tiveram resistência para sair dos locais das ocorrências, e a Defesa Civil segue monitorando a situação para providenciar o suporte necessário. As famílias atingidas são dos bairros da Mirueira e Jardim Paulista.

ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM RISCO

Para atender as famílias em situação de risco, foi montada uma força-tarefa entre algumas secretarias municipais. A Secretaria de Políticas Sociais e Direitos Humanos disponibilizou o espaço do Centro de Convivência Conjunto Beira Mar, no Janga, como abrigo temporário e suporte para famílias em situação de vulnerabilidade, sobretudo, as afetadas pelas chuvas desta quarta-feira.

Além disso, a Secretaria de Saúde disponibilizou veículos para, junto com a Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, auxiliar no transporte das famílias até o abrigo temporário.

Para qualquer ocorrência, a população pode comunicar através dos números: (81) 99784-0270 (WhatsApp) e (81) 3371-7992, da Defesa Civil; (81) 99794-0330, da Central Integrada de Segurança (CIS); 193, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco; e (81) 8367-7450 (somente para WhatsApp).

OCORRÊNCIAS EM PAULISTA

Deslizamento de barreira:

Vila Torres Galvão;

Jardim Paulista Alto;

Jardim Paulista Baixo;

Maranguape I;

Mirueira;

Jaguarana;

Paratibe;

Chã da Mangabeira.

Queda de árvore



Nossa Senhora do Ó;

Chã da Mangabeira.

Alagamento:



Engenho Maranguape.

Desabamento de casas - em decorrência de deslizamento de barreira:



Mirueira (três);

Jaguarana (uma)

Desabamento de casas em decorrência de alagamento:



Engenho Maranguape (uma)

Pontos de alagamentos:

* Jardim Paulista Baixo

* Jardim Maranguape

* Maranguape I

* Conceição

* Janga