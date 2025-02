Chuvas destroem residências e deixam famílias desalojadas na Região Metropolitana do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações da reportagem da TV Jornal

As chuvas que caíram nas últimas 24 horas na Região Metropolitana do Recife causaram muitos estragos para a população, desde aos diversos pontos de alagamentos - com casas e veículos inundados -, a deslizamento de barreira, queda de árvores e até desabamento do teto de uma residência. Quem precisou trabalhar na manhã desta quarta-feira (5) enfrentou inúmeras dificuldades para se deslocar.

Em Camaragibe, a água tomou conta de toda a Avenida Dr. Belmiro Correia, no centro do município, transformando a via em praticamente uma enorme piscina. "Sempre quando chove mais um pouco, a água invade a loja, fica tudo alagada e não temos como trabalhar", contou Sérgio, gerente de uma loja de autopeças no município. "Todo inverno acontece isso, mas agora a novidade esse ano é que está acontecendo também no verão. Entra prefeito, sai prefeito e não muda absolutamente nada", complementou o comerciante, em entrevista a reportagem da TV Jornal.

Na Rua do Veiga, no bairro de Santo Amaro, uma árvore caiu em cima de um veículo que estava estacionado. O mesmo aconteceu na Rua Edgar D'Amorim, nos Aflitos, com a árvore desabando em cima da caçamba de uma picape, por pouco não atingindo a cabine do motorista. Também na Zona Norte do Recife, no cruzamento da Avenida João de Barros com a Rua do Espinheiro, uma árvore foi tombada e atingiu a fiação, deixando os moradores do bairro sem energia.

Árvore tomba na Rua do Veiga, em Santo Amaro, no Recife - Gabriel Ferreira/JC Imagem

Em Paulista, no bairro da Mirueira, uma barreira deslizou e atingiu uma casa. "Estava no banheiro quando escutei um barulho enorme. Quando eu vi que tinha derrubado a parede saí correndo e gritando para os meus filhos saírem de casa porque a barreira estava deslizando. Só deu tempo de eu pegar meus documentos e poucas roupas. Graças a Deus ninguém foi atingido", disse a dona de casa Genilda. "Uma funcionária da Defesa Civil do município esteve aqui e disse para eu e minha família irmos para um abrigo, que não dormisse aqui que a barreira poderia cair", frisou.



Deslizamento de barreira no bairro da Mirueira, em Paulista - Cirio Gomes / TV Jornal

Susto em Olinda

Devido as fortes chuvas, o teto de uma residência veio abaixo na Comunidade Beira Rio, no Jardim Fragoso, em Olinda. "Eu estava dormindo e acordei no susto com o estrondo. Peguei minha mãe, irmãos e sobrinhos e deixamos a casa", relatou o autônomo Wagner Silva. Vários móveis e utensílios ficaram debaixo dos escombros, impossibilitando o morador de recuperar alguns objetos.

Teto de residência desaba na Comunidade Beira-Rio, em Jardim Fragoso, em Olinda - Gabriel Ferreira/Jc Imagem Teto de residência desaba na Comunidade Beira-Rio, em Jardim Fragoso, em Olinda - Gabriel Ferreira/JC Imagem

Os moradores vivem na residência há 20 anos e confessaram que não realizaram uma reforma estrutural no imóvel que era necessária, mas que não tinha condições financeiras. "Perdemos a mesa, armários, cadeiras, televisão, mas as coisas acontecem como a gente quer, e sim como Deus quer. Agora é procurar outro canto para ir. Dar um jeito, pois o mais importante é a vida", frisou a aposentada Gracileide da Silva.