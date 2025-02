Chuvas intensas em Olinda causam transtornos e mobilizam Defesa Civil; confira como se proteger

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As chuvas que atingiram Olinda na manhã desta quarta-feira (5), trouxeram transtornos e mobilizaram a Defesa Civil do município.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as precipitações ultrapassaram 100 mm em 12 horas no município, com concentração em áreas como Tabajara, onde os índices chegaram a 102 mm.

"Isso acarreta uma série de transtornos e desastres associados a ela", afirmou o coronel Carlos D’Albuquerque, secretário executivo da Defesa Civil de Olinda em entrevista à Rádio Jornal.

Deslizamentos e alagamentos

A combinação de chuvas intensas com a maré alta resultou em pontos de alagamento e deslizamentos em algumas localidades. "Nós temos três deslizamentos pequenos, atingindo muros, mas sem vítimas", explicou D’Albuquerque.

Os deslizamentos foram registrados nos bairros de Sapucaia, Caixa D’água e Águas Compridas.

A Defesa Civil está atuando com cinco equipes nas ruas, realizando vistorias em edificações, cortando árvores caídas e distribuindo lonas plásticas para proteger áreas suscetíveis a deslizamentos.

O coronel destacou a importância da prevenção: "Na dúvida quanto à segurança da edificação, deixe sua residência, vá para uma casa segura nas proximidades e assim que a chuva passar, retorne". Ele também alertou sobre os riscos de sair de casa durante alagamentos, especialmente com a maré alta, que pode agravar a situação.

Atendimento e contato com a Defesa Civil

A Defesa Civil de Olinda está disponível 24 horas para atendimento à população. Os moradores podem entrar em contato pelo telefone 0800 081 0060 ou pelo WhatsApp (81) 99266-5307.

"Pedimos que, quando possível, mandem imagens, porque isso nos ajuda a ter uma pré-definição do tamanho da situação", orientou o secretário.

Fenômeno causador das fortes chuvas

O fenômeno meteorológico responsável pelas chuvas intensas na Região Metropolitana do Recife é o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).

Esse sistema provoca instabilidade atmosférica, resultando em chuvas fortes e concentradas em curto período.

O VCAN é comum no Nordeste brasileiro, especialmente entre os meses de fevereiro e maio, e pode causar transtornos como alagamentos, deslizamentos e interrupção de serviços.

Proteção durante o período de chuvas

Durante chuvas intensas, é fundamental adotar medidas de segurança para evitar acidentes. Confira algumas orientações:

Acidentes elétricos: evite contato com equipamentos elétricos durante tempestades. Em caso de alagamento, desligue a energia elétrica da residência;

evite contato com equipamentos elétricos durante tempestades. Em caso de alagamento, desligue a energia elétrica da residência; Raios e trovões: evite áreas abertas e não se abrigue debaixo de árvores. Dentro de casa, evite usar telefones fixos e aparelhos conectados à tomada;

evite áreas abertas e não se abrigue debaixo de árvores. Dentro de casa, evite usar telefones fixos e aparelhos conectados à tomada; Deslizamentos: fique atento a rachaduras em paredes, inclinação de postes e árvores, e sons de terra caindo. Em caso de risco, deixe o local imediatamente;

fique atento a rachaduras em paredes, inclinação de postes e árvores, e sons de terra caindo. Em caso de risco, deixe o local imediatamente; Enchentes: não atravesse áreas alagadas a pé ou de carro. A água pode esconder buracos e correntezas perigosas.

A Defesa Civil reforça a importância da colaboração da comunidade para garantir a segurança de todos. "A comunidade é parceira nesse processo, tem que garantir a resiliência e a segurança das pessoas", finalizou o coronel Carlos D'Albuquerque.