Com fortes chuvas, moradores de Camaragibe vivem apreensão por deslizamentos

Moradores de Camaragibe estão apreensivos com o risco de deslizamento de barreiras devido às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife desde a tarde desta terça-feira (4).

O município foi onde mais choveu no estado nas últimas 24h. Foram 98.8 mm de chuva, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (APAC), que renovou o alerta de chuvas moderadas a fortes para esta quarta.

A TV Jornal mostrou, no Primeiro Impacto desta manhã, que moradores do bairro Alberto Maia encontram-se com medo devido à possibilidade de deslizamento de uma barreira localizada na rua General Venceslau Braz.

A área está coberta por uma lona que apresenta diversos rasgos, permitindo que a água da chuva penetre no solo. Há casas muito próximas da barreira, tanto no topo quanto na parte de baixo do morro.

“A gente não dorme, porque vem a preocupação e a gente fica com medo”, diz João Carlos, cuja casa se encontra a menos de dois passos da caída da barreira.

Segundo o morador, a lona rasgou em dezembro, e desde então ele vem fazendo solicitações de reparos à Prefeitura, que não teria atendido aos pedidos.



A Defesa Civil do município informou que Camaragibe possui diversos pontos de risco para deslizamento de barreiras e que está atuando mediante as demandas mais urgentes.

Em relação à barreira mostrada pela TV Jornal, o órgão afirmou que está levantando se a denúncia foi registrada no protocolo de atendimento da Defesa Civil.

Contatos de emergência

Em caso de emergência, os moradores da RMR podem entrar em contato com a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181-2490.

Moradores de Camaragibe também podem ligar para 153 ou entrar em contato com os seguintes números: 2129-9564 / 99945-3015.