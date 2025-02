Chuvas no Grande Recife: Apac renova alerta de chuvas até a quinta-feira (6)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com chuvas intensas em diversas regiões do estado, Apac renovou alerta de Estado de Atenção até quinta-feira (6). Confira os pontos de alagamentos

Desde a tarde de terça-feira (4), a Agência Pernambucana de Águas e Clima, Apac, emitiu um Alerta Laranja, que simboliza chuvas de intensidade moderada a forte. Durante o final da tarde desta quarta-feira (5), a Apac renovou o estado de atenção.

A Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul e Agreste seguem em observação e com previsão de pancadas de chuva moderadas a forte até a manhã da quinta (6). No alerta, a Apac frisou a importância de seguir as orientações da Defesa Civil.

Imagem de Estado de Atenção atualizado pela APAC - Divulgação

Alagamentos

Com as fortes chuvas no curto período de tempo, diversos pontos do Recife sofrem com alagamentos. Confira os pontos onde há água acumulada, atualizados às 17h15, de acordo com a CTTU:

Av Marechal Mascarenhas de Moraes - Próximo a Tambaí veículos - nos dois sentidos



Rua do Acre - Ao lado do mercado público de Afogados



Rua Imperial - Sob o pontilhão



Av. Dr. José Rufino - Próximo ao Colégio Visão



Av Recife - Após a entrada de Jardim São Paulo - Sentido Aeroporto

Túnel Felipe Camarão - Jordão

Túnel Augusto Lucena - Boa Viagem

Telefones úteis

Samu: 192

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193