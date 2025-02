Chuvas no Recife: bióloga aponta necessidade de reforçar escoamento de águas para minimizar transtornos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A bióloga e professora de gestão ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) Soraya El-Deir explicou, em entrevista à Rádio Jornal, o motivo do Recife ser tão impactado por alagamentos quando chove.

Segundo a especialista, os problemas têm origem no desenvolvimento urbano da cidade. "Esse transtorno que acontece aqui no Recife é porque trata-se de uma cidade que era uma área de absorção de água, basicamente restinga e mangue, e agora, tudo aterrado, tudo impermeabilizado, a gente acaba tendo as águas sem possiblidade de escorrer. Então a gente está passando por um processo que é recorrente", explicou.

Soraya El-Deir vê como positivas as obras que estão sendo realizadas pela Prefeitura do Recife nas áreas de morros, com o objetivo de evitar deslizamentos, mas acredita que é necessário reforçar as ações voltadas para o escoamento das águas para minimizar os transtornos.

"O governo municipal deu um passo na hora que começou a fazer jardins que acabam absorvendo a água, áreas de sumidouro, mas veja, ainda não é suficiente, porque a gente ainda tem um agravante: há determinadas áreas da nossa cidades, determinadas ruas, que estão abaixo do nível médio da maré mais alta", ressalta.

De acordo com a professora, quando a maré atinge de 2,20 m a 2,25 m de altura, é natural que essas ruas alaguem, o que é potencializado pelas chuvas.

Educação ambiental

A bióloga também aponta, além dos problemas estruturais e geográficos da cidade, a questão social. Para ela, há um analfabetismo ambiental na população, que não consegue compreender as consequências das suas ações para o meio ambiente. "As pessoas não têm consciência de que o lixo, quando é jogado na rua, não desaparece. Ele fica, e acaba sendo canalizado exatamente para as vias de drenagem, entupindo estas", lamentou.

Soraya El-Deir apontou ainda que o déficit habitacional faz com que algumas pessoas precisem construir de forma irregular na beira dos rios, o que também gera impactos ambientais.