Chuvas: veja onde mais choveu no Grande Recife nas últimas 24h

Regiões do Grande Recife vem enfrentando instabilidades desde a noite da segunda-feira (3); Apac prevê a continuidade das chuvas para esta quarta

A Região Metropolitana do Recife (RMR) enfrenta chuvas moderadas desde a noite da segunda-feira (3), o que levou a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) a emitir alerta de estado de observação e renovar para esta quarta (5) para 'estado de atenção'.

Segundo a Agência, o posicionamento de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) em associação a um pulso da Zona de Convergência Intertropical (Zcit) está favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva moderadas em grande parte do estado de Pernambuco.

De acordo com a Apac, em caso de necessidade, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil do município (contatos mais abaixo).

Confira onde mais choveu nas últimas 24h

Camaragibe - 98.8 mm

Abreu e Lima - 80.5 mm

São Lourenço da Mata - 66.8 mm

Itapissuma - 59.0 mm

Goiana - 58.5 mm

O que é Zona de Convergência Intertropical?

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é uma faixa de nuvens e chuvas que circula a Terra próxima à linha do Equador. Ela se forma pelo encontro dos ventos alísios do Hemisfério Norte e do Hemisfério Sul, criando áreas de forte instabilidade e precipitação.

Um pulso da ZCIT acontece quando essa faixa de instabilidade se fortalece ou se desloca mais ao sul ou ao norte do normal, intensificando as chuvas em determinadas regiões. No Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, esses pulsos podem causar períodos de chuva intensa, especialmente entre fevereiro e maio.

Recife entra em 'Estágio de Atenção'

O Centro de Operações do Recife (COP) emitiu alerta às 6h desta quarta-feira (5). De acordo com a central de monitoramento, algumas ocorrências por causa das chuvas, como alagamentos e a possibilidade de deslizamentos foram identificadas. Nas últimas 24h choveu 42,58 mm no Recife.

Cuidados em caso de emergência

A recomendação é que a população se mantenha atenta aos alertas meteorológicos dos órgãos oficiais e siga as orientações da Defesa Civil, especialmente em áreas com risco de alagamentos e deslizamentos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181-2490.

Contatos para eventuais emergência no Recife

Defesa Civil: 0800.081.3400;

CTTU: 0800.081.1078;

Samu: 192;

Emlurb: 156;

Bombeiros: 193.

Defesa Civil de Olinda

Em qualquer emergência contate: 0800 081 0060.

Defesa Civil de Paulista

Ligue 153;

Contate o Órgão pelo Whatsapp, através do número: 81 99784-0270.

Defesa Civil de Camaragibe

Ligue 153;

Ou entre em contato com os seguintes números: 2129-9564 / 99945-3015.

Defesa Civil de Jaboatão

Ligue 0800 281 2099 / 99195-6655.

Com a previsão de continuidade das chuvas, é fundamental que a população evite transitar por áreas de risco e permaneça informada sobre as condições climáticas da região.