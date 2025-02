Gerente da Apac detalha situação de rios após chuvas na RMR e aponta "situação de segurança"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em meio às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR) nesta quarta-feira (5), o Gerente de Monitoramento de Recursos Hídricos da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Kássio Kramer, afirmou, em entrevista à Rádio Jornal, que o nível dos rios estão dentro da normalidade e destacou “situação de segurança” até o momento no Estado, além de detalhar os alertas emitidos pela Apac e o trabalho integrado para estas situações.

De acordo com Kramer, quatro rios apresentaram elevação no nível em Pernambuco: rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata; rio Jaboatão, em Jaboatão dos Guararapes; rio Duas Unas, também em Jaboatão dos Guararapes; e o rio Sirinhaém, em Gameleira.

Ainda segundo o gerente, os rios apresentaram uma elevação de aproximadamente um metro. Apesar da elevação registrada, Kramer afirmou que os níveis estão “dentro da normalidade” para um dia de chuva.

“No momento, todos os rios que foram citados, eles estão com um nível um pouco elevado, mas dentro de uma normalidade para um dia de chuva, então considera-se que no momento a situação é de segurança”, disse.

Dos rios que tiveram elevação no nível registrada, apenas o rio Duas Unas atingiu cota de alerta, divulgada pela APAC em aviso hidrológico, no final da manhã. O Duas Unas corta a região de Jaboatão Centro seus e arredores, incluindo bairros de Bulhões, Vila Rica, Santo Alexo, Manassu e Vargem Fria.

Na entrevista, Kramer detalhou como funciona a cota de alerta e o trabalho integrado para mitigar possíveis danos causados por eventuais inundações.

“É uma cota de referência no qual a APAC emite um aviso hidrológico para que a Defesa Civil possa começar suas ações de mitigação de danos, seja para tirar a população da beira dos rios, seja fazer a movimentação da população das áreas inundáveis, para que caso as chuvas continuem e caso os rios inundem e transbordem, já tenha se minimizado o risco à vida humana”, detalhou.

De acordo com Kramer, a expectativa da população sobre o nível dos reservatórios é “normal”, em dias de chuvas fortes, como nesta quarta-feira. Cássio Cramer aproveitou para detalhar o processo para que as chuvas se reflitam no nível das barragens.

“Com as fortes chuvas que ocorrem desde a noite de ontem, é normal que gere a expectativa para a população a respeito do nível dos reservatórios, que são utilizados para diversos usos, principalmente para o abastecimento humano. Mas esse reflexo das chuvas nas barragens, ela não ocorre de imediato. É necessário um prazo de aproximadamente 72 horas para que a água escoe superficialmente, entre nos rios, se transporte, se movimente até as barragens, aumente o nível de acumulação e aí sim a população tem a informação que tanto deseja, do quanto que foi acumulado de água o quanto que esse percentual subiu”, afirmou.

Apac emite alerta para Rio Capibaribe Mirim

No final da tarde, a Apac emitiu um novo aviso hidrológico, destacando cota de alerta registrada para o Rio Capibaribe Mirim, em Timbaúba, informando uma possibilidade de inundação.

O aviso pode ser modificado e a situação do rio segue sendo monitorada pela Apac e pela Defesa Civil.

“No momento é continuar acompanhando as atualizações da APAC, a respeito das chuvas, dos avisos meteorológicos, caso ocorram chuvas que elevem o nível dos rios ao padrão de inundação, a APAC também vai fazer o aviso hidrológico desses rios e a defesa civil vai direcionar a população para uma área segura, para uma área onde ela possa aguardar que os rios se baixem e que a situação volte a normalidade”, disse Kramer.