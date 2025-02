Homem é encontrado morto em rua alagada no Recife; suspeita é de choque elétrico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um homem foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (5) nas proximidades do Colégio Americano Batista, bairro da Boa Vista, área central do Recife. A vítima ainda não foi identificada e a suspeita é que ele tenha sido eletrocutado. O corpo foi encontrado em uma área alagada.

Em nota, a Prefeitura do Recife informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado para uma ocorrência de suspeita de choque elétrico na Avenida Agamenon Magalhães, nas imediações do Colégio Americano Batista, tendo a vítima ido a óbito no local.

A Prefeitura reforçou, ainda, que as equipes estão monitorando a situação no município e a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 0800-081-3400, que é gratuito e funciona 24h por dia.

A recomendação é que a população evite deslocamentos e permaneça atenta aos canais oficiais da Prefeitura, onde são disponibilizadas, em tempo real, informações sobre a cidade, como o trânsito, pontos de alagamento e a eventual abertura de abrigos.

A Neoenergia Pernambuco registrou nesta manhã elevação no número de chamados no estado. A distribuidora informou que as ocorrências são pontuais e a maioria está relacionada à incidência de raios e interferência de objetos na rede elétrica.

Fiação exposta

A fiação desordenada é um problema antigo na Região Metropolitana do Recife (RMR) e que já resultou em casos de choques elétricos.

Em 2013, um advogado e músico morreu ao encostar em um fio de alta tensão desencapado em Boa Viagem. Em 2015, um bombeiro civil foi a vítima. Em 2019, foi a óbito um motociclista que ficou preso em fiação em Jiquiá, na Zona Oeste.

No último domingo (2), uma leitora enviou ao Jornal do Commercio a denúncia de fios soltos e pendurados na calçada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva. Ela relatou que a fiação estava expostas na área há dias.