João Campos pede à população que só saia de casa em "extrema necessidade"

O acumulado de água na capital, nas últimas 24 horas, foi de 150 mm. Nos últimos 20 anos, no mês de fevereiro, a média foi de 91 mm

O prefeito João Campos, através do Centro de Operações do Recife, renovou no início da noite desta quarta-feira (5) o status de alerta máxima na cidade. Tal medida é adotada quando condições meteorológicas extremas representam risco máximo à população e exigem a formação de uma ampla força-tarefa para o restabelecimento da normalidade.

"A gente renovou agora, às 18h, o alerta máximo na cidade, tendo em vista o acumulado de 150 mm de água nas últimas 24 horas. Só para se ter uma ideia, nos últimos 20 anos, no mês de fevereiro, a média era de 91 mm. Então, diante disso, seguimos em alerta máximo e já abrimos 10 abrigos na cidade", declarou João Campos. "Reforçamos à população que o deslocamento na cidade só deve ser feito em casos de serviços essenciais e de extrema necessidade", alertou.

Com o estágio de alerta máximo, estão suspensos todos os serviços não essenciais e quaisquer atividades culturais e esportivas. A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informa que, até às 18h, recebeu 40 chamados para quedas de galhos ou de árvores - sendo 27 solucionadas, seis em andamento e o restante já está sob monitoramento das equipes de rua.

"Quem estiver em área de risco, seja ela ribeirinha ou encostas, busque um abrigo da Prefeitura do Recife ou casa de parentes e amigos que possam garantir a segurança de todos", aconselhou o prefeito.

Os 10 abrigos disponibilizados pela Prefeitura em várias regiões da cidade são:

Centro Social Bidu Krause (Totó);

Escola Municipal Alto da Guabiraba (Brejo da Guabiraba);

Escola Municipal Célia Arraes (Várzea);

Escola Municipal de Água Fria (Água Fria);

Escola Municipal Diácono Abel Gueiros (Macaxeira);

Escola Municipal Paulo VI (Linha do Tiro);

Escola Municipal Professor Florestan Fernandes (Ibura);

Igreja Batista Coqueiral (Coqueiral);

Igreja Batista do Caçote (Areias);

Igreja Batista Nacional (Coqueiral).

O próximo posicionamento da Prefeitura do Recife sobre o status de alerta em relação às atividades na cidade será dado no início da manhã desta quinta-feira (6). "Às 5h desta quinta, divulgaremos novo status sobre os serviços da cidade, incluindo a possibilidade ou não da realização das aulas. Até lá, a cidade estará em alerta máximo. Nossa prioridade é proteger a população", informou João Campos

Para emergências, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 0800-081-3400.