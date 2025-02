Prefeita de Igarassu fala sobre situação do município após fortes chuvas nesta quarta-feira (05)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A cidade de Igarassu, localizada no litoral norte de Pernambuco, foi uma das mais atingidas pelas fortes chuvas que caíram sobre a Região Metropolitana do Recife (RMR) nesta quarta-feira (5).

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), o município registrou um acumulado de 137 mm de precipitação nas últimas 24 horas, gerando preocupação entre autoridades e moradores.

Em entrevista à Rádio Jornal, a prefeita Elcione Ramos comentou sobre a atual situação da cidade e as medidas que estão sendo tomadas para minimizar os impactos das chuvas.

"Estamos todos apreensivos e preocupados para que não se repita aqui o que aconteceu em 2022, pois também temos pontos críticos como morros. Estamos com o Comitê de Monitoramento das Chuvas, a Defesa Civil, bombeiros civis, chefes de gabinete, todos monitorando os pontos de alagamento. Mandamos também equipes para esses locais. Tivemos um índice de chuva acima de 230 mm, o que nos preocupou", afirmou a prefeita.

A Defesa municipal detectou alguns pontos com riscos de deslizamento em Bonfim 1 e 2, Loteamento Ana de Albuquerque, Nova Cruz 1 e 2, Três Ladeiras, Alto do Céu e Santa Luzia.

Chuvas intensas e o risco de tragédias



As lembranças das fortes chuvas de 2022, que causaram inundações e deslizamentos de terra em várias cidades de Pernambuco, ainda estão presentes. Naquele ano, os temporais deixaram um rastro de destruição, principalmente na capital, Recife, e nos municípios de Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Igarassu e Abreu e Lima, além de outras cidades do estado.

A prefeita ressaltou que a maior preocupação neste momento é com a mobilidade urbana e a segurança da população, já que a prefeitura tem investido em medidas preventivas, como limpeza de canais e saneamento de rios.

"Igarassu, infelizmente, é uma área cercada por rios e marés, e dependemos muito das condições climáticas. Estamos também acompanhando a situação da Região Metropolitana do Recife, como Paulista e Camaragibe. É difícil, mas estamos preparados para dar o nosso melhor, atendendo as pessoas e garantindo que elas não estão sozinhas", destacou Elcione Ramos.

Até o momento, segundo a prefeita, não há registros de desalojados no município.

Chuvas devem continuar



De acordo com Morgana Almeida, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas devem persistir ao longo desta quarta-feira (5), perdendo força apenas à noite.

As precipitações estão associadas a um fenômeno chamado Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN), que se intensifica e se enfraquece de maneira intermitente, resultando em períodos prolongados de chuva.

A previsão indica que as chuvas continuarão atingindo todo o Litoral de Pernambuco, incluindo também a Zona da Mata.

Canais de emergência



A Prefeitura de Igarassu reforça que, em caso de emergência, a população pode acionar os órgãos responsáveis pelos seguintes contatos: