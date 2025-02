Prefeitura de Camaragibe divulga balanço após chuvas registradas nesta quarta-feira (5)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Gabinete de Crise detalhou as ocorrências registradas no município, causadas pelas chuvas, além de ações de prevenção por órgãos da Prefeitura

A prefeitura de Camaragibe divulgou, na tarde desta quarta-feira (5), por meio da Secretaria de Defesa Civil do município, um relatório técnico detalhando a atuação de órgãos municipais e as ocorrências registradas, após reunião realizada pelo Gabinete de Crise instaurado no município pelo prefeito Diego Cabral.

De acordo com o relatório, duas quedas de árvores foram registradas, na Estrada de Aldeia e na Vila da Fábrica, além de três pontos de alagamentos. Também foram registrados seis deslizamentos de barreira, nos bairros de Tabatinga, Areeiro, Jardim Primavera, Timbi e Viana. O relatório também trouxe o registro de uma queda de muro, na Escola Técnica Estadual, em trecho próximo ao riacho de Camaragibe. Não houve em vítima nos casos registrados.

O relatório também informou as ações de prevenção realizadas pela prefeitura. Foram instaladas lonas em áreas de risco do município, em cinco pontos de localidades da Estrada de Aldeia, Tabatinga, Estação Nova, Bairro dos Estados e Areeiro. Ao todo, a Secretaria de Defesa Civil prevê a instalação de 800 metros quadrados de lona até o fim do dia.

Também foram preparados dois pontos de abrigos para eventual necessidade de acolhimento de moradores que precisem deixar suas casas.

Nas últimas 24 horas, em Camaragibe, o maior registro pluviométrico foi no bairro de Jardim Primavera, com 141,84 milímetros.