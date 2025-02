Prefeitura do Recife renova estágio de Alerta Máximo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Centro de Operações do Recife (COP), no final da tarde desta quarta-feira (5), comunicou que a cidade permanece em estágio de Alerta Máximo, iniciado às 10h20.

Esse estágio ocorre quando as condições meteorológicas extremas representam um risco elevado para a população, demandando a mobilização de uma grande força-tarefa para restabelecer a normalidade.

No início da noite, o prefeito João Campos liderou mais uma reunião no COP para definir as ações do órgão nas próximas horas. A Prefeitura orienta que os moradores de áreas de risco busquem locais seguros ou abrigos municipais, caso necessário.



Nas últimas 24 horas, foram registradas chuvas superiores a 150 mm em algumas áreas do município. A Prefeitura do Recife está oferecendo 10 abrigos em diferentes regiões da cidade:



Centro Social Bidu Krause (Totó);

Escola Municipal Alto da Guabiraba (Brejo da Guabiraba);

Escola Municipal Célia Arraes (Várzea);

Escola Municipal de Água Fria (Água Fria);

Escola Municipal Diácono Abel Gueiros (Macaxeira);

Escola Municipal Paulo VI (Linha do Tiro);

Escola Municipal Professor Florestan Fernandes (Ibura);

Igreja Batista Coqueiral (Coqueiral);

Igreja Batista do Caçote (Areias);

Igreja Batista Nacional (Coqueiral).

Com a renovação de Alerta Máximo, todos os serviços não essenciais, assim como atividades culturais e esportivas, foram suspensos. As aulas presenciais dos turnos da tarde e noite na rede municipal foram canceladas na quarta-feira.



A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) informou que, até às 18h, recebeu 40 solicitações relacionadas a quedas de galhos ou árvores. Desses casos, 27 foram resolvidos, seis estão em andamento e os demais estão sendo monitorados pelas equipes de rua.

Também na manhã desta quarta-feira, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) recebeu 16 solicitações para manutenção de semáforos. O Túnel Josué de Castro, no Pina, foi interditado no final da manhã, mas foi liberado para circulação de veículos ao longo da tarde. Durante todo o dia, 107 agentes foram destacados para orientar os motoristas nas vias.

A Secretaria Executiva de Defesa Civil do Recife informou que, até as 18h desta quarta-feira (5), recebeu 292 solicitações, incluindo pedidos de colocação de lonas e vistorias. Devido às fortes chuvas, a orientação é que moradores de áreas de risco busquem abrigos seguros e acionem o órgão pelo telefone 0800-081-3400, disponível 24 horas.

As equipes municipais seguem monitorando a situação, e a Defesa Civil do Recife pode ser acionada pelo telefone 0800-081-3400, que é gratuito e funciona 24 horas por dia.

A recomendação é para que a população evite deslocamentos e permaneça atenta aos canais oficiais da Prefeitura, onde informações sobre a rotina da cidade, como o trânsito, pontos de alagamento e a abertura de abrigos, são atualizadas em tempo real.

Atendimendo médico

A Secretaria de Saúde do Recife informou que, devido às chuvas, o atendimento ambulatorial na rede municipal foi suspenso nesta quarta-feira. Continuam em funcionamento os serviços de pronto atendimento (SPAs), além de maternidades, hospitais e emergências para adultos e crianças.

Pacientes com consultas agendadas nas Unidades de Saúde da Família (USF e USF Mais), Unidades Básicas Tradicionais (UBTs), Centros de Atenção Psicossociais (CAPS), ambulatórios das policlínicas e na rede conveniada terão seus atendimentos reagendados para uma data próxima, sem prejuízo aos usuários do SUS.

A Central de Regulação do Recife já entrou em contato com esses pacientes. Por isso, é importante que a população mantenha o telefone atualizado no Conecta Recife, pois a comunicação sobre o novo agendamento será feita por esse canal.

Outra forma de atualizar os dados é pelo Conecta Zap da Prefeitura (81 99117-1407). A Saúde também orienta a evitar o contato com a água acumulada nas vias, prevenindo doenças como a leptospirose, e recomenda o uso de calçados para prevenir cortes e lesões.

A rede de saúde do Recife registrou 49 ocorrências relacionadas às chuvas, todas de menor gravidade, como infiltrações e dificuldades de acesso devido aos alagamentos nas áreas externas.

A Policlínica Arnaldo Marques, no Ibura, teve uma queda no fornecimento de energia, mas o atendimento segue normalmente com o uso de gerador.