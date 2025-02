"Se não puder ficar em casa, procure abrigo da prefeitura", diz secretário da Defesa Civil do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As chuvas no Recife devem continuar intensas na tarde desta quarta-feira (5), segundo alerta de atenção máxima emitido pelo Centro de Operações (COP)

As fortes chuvas que atingem Pernambuco desde a noite de terça-feira (4) causam alagamentos, quedas de árvores e riscos de deslizamento na capital e na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Diante do cenário, a Defesa Civil da capital reforçou a necessidade de cautela e recomendou que a população evite deslocamentos desnecessários.

Em entrevista ao programa Debate, da Rádio Jornal, o Secretário-Executivo da Defesa Civil do Recife, Cássio Sinomar, falou sobre o assunto.



Segundo ele, apesar do alerta da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) falar sobre chuvas moderadas. "Esse volume ultrapassa, está tendo uma chuva forte aqui na cidade do Recife", destacou.

Abrigo

A Defesa Civil do Recife, por meio do Centro de Operações (COP), informou que há pontos de risco sendo monitorados, especialmente em áreas de encosta. Para moradores que vivem nessas regiões e precisam sair de casa, a prefeitura está disponibilizando locais seguros.

O Centro Social Bidu Krause, no bairro do Totó, na Zona Oeste, está apto para receber a população.

"No Centro Social Bidu Krause, temos abrigo disponível para acolher as famílias e moradores que precisaram deixar seus imóveis por conta das chuvas", diz a publicação.

"Aquelas pessoas que estão em área de morro e necessitam sair para um local seguro podem entrar em contato com a gente", afirmou o secretário. "Estamos à disposição e disponibilizando abrigos para garantir a segurança da população", completou.

Segundo informações apuradas pela TV Jornal, cerca de nove pessoas já estão no abrigo.

Segundo a Defesa Civil, equipes estão atuando diretamente nos locais onde há o risco.

Um dos pontos críticos monitorados fica no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, além de outra ocorrência na Várzea, na Zona Oeste.

A principal orientação é ficar em casa

Para quem não corre risco por conta de deslizamentos, a orientação é ficar em casa.

"Aquelas pessoas que puderem ficar em casa, que puderem trabalhar em sua residência, é muito importante para que a gente passe esse período de forma mais segura", orientou o secretário da Defesa Civil do Recife.

O que fazer em caso de emergências?

Para evitar acidentes e minimizar danos, a Defesa Civil recomenda:

Evitar sair de casa sempre que possível;



Buscar abrigo seguro caso more em área de encosta e perceba rachaduras ou movimentação do solo;



Não atravessar ruas alagadas, pois a força da água pode arrastar veículos e pessoas;



Acompanhar os alertas oficiais da prefeitura e da Apac;

Entrar em contato com a Defesa Civil imediatamente (contatos abaixo) .

Recife

Defesa Civil: 0800.081.3400;

CTTU: 0800.081.1078;

Samu: 192;

Emlurb: 156;

Bombeiros: 193.

Defesa Civil de Olinda

Em qualquer emergência contate: 0800 081 0060.

Defesa Civil de Paulista

Ligue 153;

Contate o Órgão pelo Whatsapp, através do número: 81 99784-0270.

Defesa Civil de Camaragibe

Ligue 153;



Ou entre em contato com os seguintes números: 2129-9564 / 99945-3015.



Defesa Civil de Jaboatão



Ligue 0800 281 2099 / 99195-6655.

