Teto de policlínica em Jaboatão desaba na manhã desta quarta-feira (5)

Parte do teto da Policlínica José Carneiro Lins, no bairro de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, desabou na manhã desta quarta-feira (5).

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão, ninguém ficou ferido e o espaço está fechado para avaliação da equipe de engenharia. A gestão afirmou, ainda, que está avaliando quanto tempo de interdição será necessário para a realização do reparo e onde os atendimentos irão ocorrer neste período.

Andressa Marques é gestante e estava no local para realizar uma coleta de sangue no momento em que o teto cedeu. “Caiu primeiro de uma sala, que era justamente sala de coleta. Em cinco minutos, caiu todo o teto de uma outra sala e começou a cair todas. Rapidamente, a sala encheu de água e todo mundo correu para tirar os equipamentos da tomada para não dar choque”, relata.

Ela conta, ainda, que parte do teto caiu em uma funcionária, mas, por ser de isopor, ela não teve ferimentos.

De acordo com Andressa, os funcionários da policlínica relataram que estão solicitando reforma no local desde o ano passado e ela não foi realizada.

Veja nota da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes:

“A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que na manhã desta quarta-feira (5), o teto de um dos consultórios da Policlínica Carneiro Lins, em Prazeres, cedeu. Não houve feridos. A policlínica está fechada, para avaliação da equipe de engenharia. Ainda está sendo avaliado quanto tempo de interdição será necessário para a realização do reparo e onde os atendimentos irão ocorrer neste período. Além disso, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com as equipes das Regionais do município, estão avaliando todas unidades de saúde, devido às fortes chuvas, para garantir segurança aos usuários e às equipes profissionais.”