Abastecimento de água no Litoral Sul e Suape será normalizado antes do Carnaval, diz Compesa

Investimentos emergenciais e reforço no sistema hídrico aceleram a recuperação e garantem o fim do racionamento na região afetada

Após semanas de racionamento devido à baixa nos reservatórios do Sistema Suape, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) anunciou que o fornecimento de água nas praias do Litoral Sul e em Suape será retomado integralmente antes do Carnaval.

A medida foi possível graças a obras emergenciais realizadas pelo Governo do Estado, com um investimento de R$ 2,4 milhões.

Desde o início do ano, os municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho enfrentavam dificuldades no abastecimento por conta dos baixos níveis das barragens de Bita (13%) e Utinga (14%).

Fatores como altas temperaturas, elevada taxa de evaporação e aumento do consumo nas últimas semanas agravaram ainda mais a situação. Segundo a Compesa, sem ações emergenciais, o manancial corria o risco de secar.

Para minimizar os impactos e garantir o fornecimento, a companhia adotou uma série de medidas, incluindo a captação emergencial de água do Rio Ipojuca para reforçar a barragem e a reativação de poços na região. Além disso, a distribuição para as áreas afetadas passou a ser feita a partir do Sistema Pirapama.

Normalização antes do Carnaval

A previsão inicial era de que o racionamento se estendesse até março. No entanto, em informação repassada a Terezinha Nunes, do BlogDellas, o presidente da Compesa Alex Campos declarou que as ações emergenciais aceleraram a recuperação do sistema, permitindo que a normalização ocorra antes do período festivo.

“Fizemos a instalação de uma nova captação com adutora, levando água do Rio Ipojuca diretamente para a Barragem de Bita. Também estamos concluindo um ‘by pass’ de um lago local, irrigado pelo Rio Ipojuca, para abastecer a indústria com água bruta e aliviar a demanda sobre o sistema de água tratada”, explicou Campos.



Alívio para os moradores e para o turismo

Outra intervenção essencial foi a reativação de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) em Porto de Galinhas. Atualmente, o balneário recebe água em dias alternados, mas com as melhorias realizadas, o abastecimento voltará a ocorrer diariamente em Porto e nas demais praias da região.

A expectativa é que a medida traga alívio tanto para os moradores quanto para o setor turístico, que se prepara para receber milhares de visitantes durante o Carnaval. Com o reforço no abastecimento, hotéis, pousadas e estabelecimentos comerciais poderão operar sem as restrições causadas pela escassez de água.

Enquanto isso, as recentes chuvas que atingem o estado também devem contribuir para a recuperação dos reservatórios, ajudando a garantir a estabilidade do sistema nos próximos meses.