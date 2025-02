Chuva no Grande Recife deixa mortos e causa uma série de transtornos para a população

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Região Metropolitana do Recife (RMR) vivenciou um dia de caos generalizado nesta quarta-feira (5). A chuva forte que atinge a região, desde a noite da última terça-feira (4), fez com que as cidades amanhecessem com alagamentos, dificultando a mobilidade e a realização de uma série de serviços e compromissos diários da população. Somente na capital pernambucana, nas últimas 24 horas, foram registradas chuvas que superaram os 150 milímetros, com a maré subindo nas primeiras horas da manhã, resultando em diversos pontos críticos. Ao fim do dia, o Grande Recife contabilizava quatros mortes em ocorrências relacionadas às chuvas.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), a previsão é que as chuvas continuem ao longo desta quinta-feira (6), avançando, inclusive, para o Agreste do Estado. A Defesa Civil orientou que as pessoas permaneçam em casa. Entretanto, a Prefeitura do Recife alerta que os moradores de áreas de risco procurem locais seguros ou abrigos do município em caso de necessidade. Ao todo, foram disponibilizados 10 abrigos em todas as regiões da capital. Questionada, a gestão não informou até a publicação desta matéria o número de desalojados na cidade.

MORTES NA RMR

Na rua Dom Bosco, próximo ao Colégio Americano Batista, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, o Samu confirmou o óbito como suspeita de choque elétrico. O Corpo de Bombeiros confirmou o resgate desse corpo e também de outros dois, na Estância, na Zona Oeste da capital, e ainda na Vila da Fábrica, no município de Camaragibe. No fim da noite, o corpo de uma mulher também foi encontrado às margens da PE-022, em Paulista, sob a suspeita também de descarga elétrica.

Além dos resgates dos corpos em áreas alagadas, as equipes foram acionadas para atendimentos a pessoas ilhadas e quedas de árvores.





Corpo de homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira nas proximidades do Colégio Americano Batista, no Recife - Reprodução/TV Jornal

Teto de policlínica desaba

Em Jaboatão, parte do teto da Policlínica José Carneiro Lins, no bairro de Prazeres, desabou na manhã desta quarta. Pacientes que estavam no local no momento relataram que o teto caiu sobre algumas salas e encheu o espaço de água. Segundo a Prefeitura de Jaboatão, ninguém ficou ferido e o espaço foi fechado para avaliação de engenharia.

Trânsito caótico

Ao longo da manhã, com a intensificação das chuvas e com o pico de maré alta, a situação se tornou mais crítica para o deslocamento da população. Ônibus ficaram impedidos de circular por conta de água, veículos de passeio, que se atreveram a cruzar os diversos pontos alagados, em sua maioria não tiveram a sorte de concluir os trajetos previstos. O Recife chegou a registrar mais de 200 quilômetros de congestionamentos.

Alagamento na General Polidoro com Caxangá - Elton Ponce / JC

Nas redes sociais, diversos vídeos circularam mostrando ruas alagadas, carros presos nos alagamentos e pessoas com dificuldade de locomoção nas calçadas. Houve alagamentos nas principais vias do Recife, como as avenidas Mascarenhas de Moraes, Agamenon Magalhães e Caxangá.

Túnel do Pina fechado

O Túnel Josué de Castro, conhecido como Túnel da Via Mangue, localizado no barro do Pina, na Zona Sul da capital, ficou alagado devido às chuvas, precisando ser interditado.

O túnel Josué de Castro, no Pina, foi interditado pela Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) - Reprodução/CTTU

Já o túnel que conecta a Rua Manoel de Brito à Avenida Antônio de Góes, há anos sofre com grande acúmulo de água em dias de chuva.

A interdição provocou grande transtorno na circulação de veículos, já que o túnel é a principal saída da Zona Sul da cidade.

Metrô paralisado

A Linha Centro do Metrô do Recife teve as atividades suspensas por volta das 9h20 devido aos alagamentos e problemas no acesso às estações. O serviço só foi normalizado às 18h.



A Companhia Brasileira de Trens (CBTU) informou que o volume de água sobre os trilhos poderia causar um curto-circuito generalizado, e por isso resolveu suspender a operação de todo o sistema. A Linha Centro conecta o Centro do Recife à Camaragibe, na zona oeste da RMR. Diariamente, cerca de 150 mil pessoas utilizam a linha.

BR-408

As chuvas também alagaram a BR-408, no Km 94, em São Lourenço da Mata, na RMR. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a faixa direita da rodovia ficou completamente alagada.

CHUVA EM OLINDA E PAULISTA

As chuvas que atingiram Olinda nesta quarta-feira (5) geraram transtornos e mobilizaram a Defesa Civil do município. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as precipitações ultrapassaram 100 mm em 12 horas no município, com concentração em áreas como Tabajara, onde os índices chegaram a 102 mm. A Prefeitura de Olinda informou que houve 12 deslizamentos de barreiras entre as 5h e 16h, sem o registro de vítimas.

Com o registro de 134,21 milímetros de chuva nas últimas 24h (até o início da noite desta quarta), o município de Paulista contabilizou 12 ocorrências relacionadas à chuva, de acordo com a Defesa Civil. No município, deslizamento de barreira, queda de árvores, desabamento de casas e alagamentos ocorreram em distintos bairros.

A Defesa Civil contabilizou 20 famílias desalojadas. Dessas, cinco estão na Associação de Moradores do bairro da Mirueira, onde receberam assistência com colchões, kits de higiene pessoal, marmitas com comida e lençóis. Algumas famílias tiveram resistência para sair dos locais das ocorrências, e a Defesa Civil segue monitorando a situação para providenciar o suporte necessário. As famílias atingidas são dos bairros da Mirueira e Jardim Paulista.

CHUVA EM CAMARAGIBE E IGARASSU

A prefeitura de Camaragibe divulgou, por meio da Secretaria de Defesa Civil do município, um relatório técnico detalhando a atuação de órgãos municipais e as ocorrências registradas, após reunião realizada pelo Gabinete de Crise instaurado no município pelo prefeito Diego Cabral. De acordo com o relatório, duas quedas de árvores foram registradas, na Estrada de Aldeia e na Vila da Fábrica, além de três pontos de alagamentos. Também foram registrados seis deslizamentos de barreira, nos bairros de Tabatinga, Areeiro, Jardim Primavera, Timbi e Viana.

Em Igarassu, a Defesa Civil municipal detectou alguns pontos com riscos de deslizamento em Bonfim 1 e 2, Loteamento Ana de Albuquerque, Nova Cruz 1 e 2, Três Ladeiras, Alto do Céu e Santa Luzia.

JABOATÃO E CABO

Em Jaboatão, até o início da tarde, choveu 130mm. As regiões com maiores acumulados foram Muribeca, Cavaleiro e Piedade. Foram registradas 77 ocorrências, neste mesmo período, sem feridos. A maior parte das solicitações para colocação de lonas (37 delas), além de 17 pequenos deslizamentos de barreiras, todas as ocorrências sem vítimas, vistoriadas pela Defesa Civil ou com vistorias em andamento. Até então, havia o registro de 17 pessoas desalojadas.

De acordo com a Defesa Civil do Cabo, o acumulado de chuvas das últimas 24 horas ultrapassou os 90 mm. Em Estado de Alerta, para garantir a segurança da população, a administração suspendeu as atividades não essenciais, incluindo as aulas em toda a rede municipal.

Alerta de chuvas permanece

A previsão de chuvas continua em Pernambuco. A APAC renovou o alerta meteorológico para esta quinta-feira, do litoral até o Agreste do Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também emitiu um alerta vermelho de chuvas para a região. Segundo o instituto, há "grande perigo" por conta das chuvas intensas.

No Recife, Centro de Operações da prefeitura (COP) decretou alerta máximo, orientando que a população permaneça em caso.

Vórtice Ciclônico de Altos Níveis

De acordo com a APAC, as chuvas intensas registradas no último dia são causadas por um fenômeno meteorológico chamado de Vórtice Ciclônico de Altos Níveis.

O vórtice é um grande redemoinho de ventos que ocorre nos níveis mais altos da atmosfera, associado a um pulso na Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é uma faixa de nuvens e chuvas que circula próximo à linha do equador.

No Brasil, especialmente entre o Norte e o Nordeste, esse fenômeno pode causar períodos de chuvas intensas, principalmente entre fevereiro e maio.