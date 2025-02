Chuvas no Recife continuam: veja onde há alagamentos nesta quinta-feira (6)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o estado de atenção na tarde desta quarta-feira (5), indicando a continuidade das precipitações na madrugada e manhã desta quinta-feira (6).

O alerta abrange também as regiões da Mata Norte, Mata Sul e Agreste, onde há previsão de pancadas moderadas a fortes.

Diante do cenário, o Centro de Operações do Recife (COP) manteve o nível de alerta máximo e reforçou as orientações de segurança.

Pontos de alagamentos no Recife

Motoristas e pedestres devem ficar atentos às áreas críticas, onde há registro de acúmulo de água, segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU):

Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes

Em frente à Nissan/Eurovia



Em frente ao Chevrolet/Tambaí



Em frente à Madecenter

Avenida Recife

Interseção com a Rua João Cabral de Melo Neto



Em frente ao número 2240



Saída do Ibura/Rua Pintor Antônio de Albuquerque

Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho

Praça da Chesf

Avenida Dois Rios

Semáforo nº 561/Entrada da Vila do Sesi

Estrada dos Remédios com a Rua do Acre

Entre a feira livre e o mercado público de Afogados/sob o pontilhão do metrô

Segundo a Prefeitura do Recife, a avenida Recife e a avenida Dois Rios estão bloqueadas pela CTTU.

Cuidados em períodos de chuva intensa

Choques elétricos: evite contato com fios caídos ou equipamentos elétricos em áreas alagadas;



Raios e trovões: não permaneça em áreas abertas e reduza o uso de aparelhos eletrônicos durante tempestades;



Deslizamentos: fique atento a sinais de movimentação de terra e evite áreas de risco;



Enchentes: não atravesse ruas alagadas e evite contato com água contaminada.

Em caso de qualquer emergência, a Defesa Civil do município deve ser acionada. Confira os contatos:

Recife

Defesa Civil: 0800.081.3400;

CTTU: 0800.081.1078;

Samu: 192;

Emlurb: 156;

Bombeiros: 193.

Olinda

Em qualquer emergência contate: 0800 081 0060.

Defesa Civil de Paulista

Ligue 153;

Contate o Órgão pelo Whatsapp, através do número: 81 99784-0270.

Camaragibe

Ligue 153;

Ou entre em contato com os seguintes números: 2129-9564 / 99945-3015.

Jaboatão

Ligue 0800 281 2099 / 99195-6655.