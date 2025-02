Chuvas no Recife: deslizamento de barreira deixa duas pessoas mortas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um deslizamento de barreira no Córrego da Bica, em Passarinho, no Recife, deixou duas mulheres mortas nesta quinta-feira (6). A informação foi confirmada pela Prefeitura do Recife, que afirmou que as vítimas eram mãe e filha, de 51 e 23 anos, respectivamente.

A ocorrência de deslizamento foi registrada às 3h48 pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a gestão, equipes da Defesa Civil, da Assistência Social e do Corpo de Bombeiros estão prestando suporte aos familiares.

Esta é a maior chuva já registrada no mês de fevereiro em toda a história da capital pernambucana - o acumulado de precipitação nas últimas 24 horas chegou a quase 200 mm.

Desde a última quarta-feira (5), o Centro de Operações do Recife (COP) emitiu nível de alerta máximo e reforçou as orientações de segurança para a população.

Até o momento, seis pessoas morreram na Região Metropolitana do Recife em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado desde a última terça-feira (3).



Desde o início das chuvas, a Defesa Civil do Recife já recebeu 385 chamados, sendo 20 apenas nesta quinta-feira (6), incluindo pedidos de colocação de lonas e vistorias em áreas de risco.

Cuidados em caso de emergência

A recomendação é que a população se mantenha atenta aos alertas meteorológicos dos órgãos oficiais e siga as orientações da Defesa Civil, especialmente em áreas com risco de alagamentos e deslizamentos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181-2490.

Contatos para eventuais emergência no Recife

Defesa Civil: 0800.081.3400;

CTTU: 0800.081.1078;

Samu: 192;

Emlurb: 156;

Bombeiros: 193.



Abrigos no Recife

Para acolher as famílias que necessitam sair de áreas de risco, a Prefeitura disponibilizou abrigos em diversas regiões da cidade: