Chuvas no Recife: jovem morre eletrocutado em Jardim São Paulo

De acordo com relatos, a vítima teria sido socorrida pelos moradores após levar um choque elétrico na parede de uma casa, no meio do alagamento

Um jovem morreu eletrocutado na noite da última quarta-feira (5) em uma área alagada no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife. Valdomiro Simões da Silva Neto tinha 18 anos e estava voltando do trabalho.

A informação foi confirmada pelo Secretário Executivo do Centro de Operações do Recife (COP), Anderson Soares, que afirmou que “ainda é precoce dizer qual é a correlação com a chuva porque [o falecimento] ainda está sendo apurado”. O caso está sendo acompanhado junto a outros órgãos do estado.

De acordo com relatos, a vítima teria sido socorrida pelos moradores após levar um choque elétrico na parede de uma casa, no meio do alagamento. O jovem teria sido levado ao hospital com uma parada cardíaca e não resistiu.

O secretário Anderson Soares esclareceu que a morte não é uma causa direta da chuva, mas “é a consequência de práticas como a ligação clandestina, que coloca não só o cidadão que faz [em risco] como os demais que estão circulando na região”.

Ele afirmou, ainda, que o problema é potencializado pela chuva porque quando há o vazamento da corrente com o fator da água, a chance de descargas elétricas é maior.

Outras mortes por choque elétrico

O jovem foi a terceira vítima de casos de choques elétricos registrados no Grande Recife na últimas 24 horas.

Na manhã da última quarta-feira (5), um homem foi encontrado morto nas proximidades do Colégio Americano Batista, bairro da Boa Vista, área central do Recife. O corpo foi encontrado em uma área alagada e a suspeita é que ele tenha sido eletrocutado.

Ainda ontem, Myriam Vitoria Amorim Da Silva, de 24 anos, também morreu após sofrer um choque elétrico em Paulista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro à vítima. Ao chegar ao local, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) encontrou populares tentando reanimá-la.

A Neoenergia Pernambuco afirma que não foi detectado vazamento de corrente elétrica. De acordo com a distribuidora, a "rede de distribuição estava intacta e funcionando normalmente". A Polícia Civil investiga o caso.

Fiação exposta

A fiação desordenada é um problema antigo na Região Metropolitana do Recife (RMR) e que já resultou em casos de choques elétricos.

Em 2013, um advogado e músico morreu ao encostar em um fio de alta tensão desencapado em Boa Viagem. Em 2015, um bombeiro civil foi a vítima. Em 2019, foi a óbito um motociclista que ficou preso em fiação em Jiquiá, na Zona Oeste.

No último domingo (2), uma leitora enviou ao Jornal do Commercio a denúncia de fios soltos e pendurados na calçada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva. Ela relatou que a fiação estava expostas na área há dias.