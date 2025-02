Chuvas: Pernambuco soma seis mortes, 205 desalojados e 26 desabrigados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As fortes chuvas que atingiram Pernambuco desde a última quarta-feira (5) causaram grandes impactos em diversas cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), até a manhã desta quinta-feira (6), 356 pessoas foram resgatadas, incluindo 317 adultos, 36 crianças e três animais.

Seis mortes foram confirmadas, sendo quatro no Recife, uma em Camaragibe e uma em Paulista. As vítimas perderam a vida devido a choques elétricos, afogamento e deslizamento de barreiras. Uma sétima morte, que não entrou na conta do governo como relacionada às chuvas, também foi confirmada.

Até o momento, a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco (SEPDEC) registrou 205 desalojados e 26 desabrigados. A diferença entre os dois termos é importante:

Desabrigados: São aqueles que perderam suas casas e precisam ser acolhidos pelo poder público em abrigos temporários.



São aqueles que perderam suas casas e precisam ser acolhidos pelo poder público em abrigos temporários. Desalojados: Pessoas que precisaram sair de suas casas, mas que conseguiram abrigo temporário com familiares ou amigos.



Os números por município são:

Jaboatão dos Guararapes: 36 desalojados



36 desalojados Olinda: 49 desalojados e 26 desabrigados



49 desalojados e 26 desabrigados Paulista: 120 desalojados



“Temos um contato muito próximo das comissões de defesa civil municipais e estamos acompanhando todo esse trabalho. Inclusive, essa primeira ação de resposta é nossa, mas o desenrolar dessas nossas ações com os desabrigados, desalojados, precisa ter o apoio dos municípios para o encaminhamento dessas pessoas que são retiradas dos locais de risco”, enfatizou o comandante do CBMPE Francisco Cantarelli.

Ações do Governo do Estado



A governadora Raquel Lyra (PSDB) visitou as salas de monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) e da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), reforçando a necessidade de agilidade na resposta às ocorrências.

“Estamos acompanhando de perto todas as ocorrências nas cidades afetadas pelas chuvas que aconteceram ao longo desta semana. Lamento e me solidarizo com as famílias que perderam seus entes. Seguimos trabalhando para garantir o restabelecimento da normalidade e a identificação de áreas de risco. Somente o Corpo de Bombeiros, nessas últimas 48 horas, resgatou mais de 350 pessoas. Peço que a população sempre observe os alertas que são emitidos pela Apac, Corpo de Bombeiros e pelas defesas civis do Estado e dos municípios”, afirmou a governadora.

A vice-governadora Priscila Krause também acompanha de perto a situação. “Desde o primeiro momento, a governadora Raquel Lyra determinou que toda a equipe do governo apoiasse os municípios e fizesse o monitoramento dos acontecimentos. É um trabalho que não parou e só vamos da rua quando tudo estiver com a ordem estabelecida novamente”, destacou.

Além disso, drones estão sendo usados para mapear as áreas de risco e identificar pontos vulneráveis a novos deslizamentos.

“Na Sala de Situação, temos representantes e pontos focais de todos os órgãos do sistema de proteção e defesa civil do Estado. As demandas são recepcionadas, triadas e cada órgão, com sua especificidade, executa as ações de suporte que devem ser feitas”, comentou o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil, coronel Clóvis Ramalho.

Situação dos rios



O volume de chuvas das últimas 48 horas também impactou o nível dos rios monitorados no estado:

Em cota de inundação: Rio Capibaribe Mirim, em Itambé, mas com tendência de recuo.



Rio Capibaribe Mirim, em Itambé, mas com tendência de recuo. Em cota de alerta: Rio Capibaribe (São Lourenço da Mata) e Rio Capibaribe Mirim (Timbaúba).



Rio Capibaribe (São Lourenço da Mata) e Rio Capibaribe Mirim (Timbaúba). Em cota de pré-alerta: Rios Siriji (Vicência), Ipojuca (Primavera) e Sirinhaém (Gameleira).

O Governo de Pernambuco reforça a importância de seguir as orientações das autoridades e acompanhar os alertas meteorológicos. Em caso de emergência, os números disponíveis são 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Previsão do tempo



A Apac informou que a tendência é de diminuição das chuvas ao longo desta quinta-feira (6) na RMR, Mata Sul e Agreste. No entanto, na Mata Norte, ainda há previsão de chuvas de fraca a moderada intensidade devido à atuação da Zona de Convergência Intertropical.

A presidente da Apac, Suzana Montenegro, destacou a importância do monitoramento contínuo: “Temos um grande arsenal tecnológico, equipamentos de campo, modelos matemáticos e um capital humano muito bom, que lida com as questões da meteorologia, que são muito específicas. Estamos fazendo a previsão, os alertas antecipados e todo o monitoramento para justamente acompanhar a eventual subida de nível dos rios e dar também os alertas hidrológicos”, afirmou.