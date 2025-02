Chuvas: Recife renova 'alerta máximo' para esta quinta-feira (6); orientação é evitar deslocamentos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Centro de Operações do Recife (COP) reforçou a necessidade de manter os cuidados e ficar em local seguro

Após as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa quarta-feira (5), o Centro de Operações do Recife (COP) renovou o 'alerta máximo' às 05h00 desta quinta (6). A central orienta que, se a população puder, permaneça em casa.

O COP reforçou a necessidade de manter os cuidados e ficar em um local seguro. Caso não seja possível, a orientação é buscar o abrigo (locais mais abaixo) mais próximo oferecido pela Prefeitura do Recife.

Aulas suspensas

A Prefeitura do Recife suspendeu as aulas presenciais nas escolas, creches e unidades de ensino da rede nos turnos da manhã, tarde e da noite.

O alerta recomenda que as escolas e faculdades particulares, estaduais e federais adotem a mesma medida. A orientação é evitar os deslocamentos.

Abrigos no Recife

Para acolher as famílias que necessitam sair de áreas de risco, a Prefeitura disponibilizou 12 abrigos em diversas regiões da cidade:

Centro Social Bidu Krause (Totó);

Escola Municipal Alto da Guabiraba (Brejo da Guabiraba);

Escola Municipal Célia Arraes (Várzea);

Escola Municipal de Água Fria (Água Fria);

Escola Municipal Diácono Abel Gueiros (Macaxeira);

Escola Municipal Paulo VI (Linha do Tiro);

Escola Municipal Professor Florestan Fernandes (Ibura);

Igreja Batista Coqueiral (Coqueiral);

Igreja Batista do Caçote (Areias);

Igreja Batista Nacional (Coqueiral).

Abrigo do Gusmão (São José)

Oratório Divina Providência (Campina do Barreto)

Cuidados em caso de emergência

A recomendação é que a população se mantenha atenta aos alertas meteorológicos dos órgãos oficiais e siga as orientações da Defesa Civil, especialmente em áreas com risco de alagamentos e deslizamentos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181-2490.

Contatos para eventuais emergência no Recife

Defesa Civil: 0800.081.3400;

CTTU: 0800.081.1078;

Samu: 192;

Emlurb: 156;

Bombeiros: 193.

Com a previsão de continuidade das chuvas, é fundamental que a população evite transitar por áreas de risco e permaneça informada sobre as condições climáticas da região.