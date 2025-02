Criança é baleada na cabeça após disparo de fogo acidental em Vitória de Santo Antão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que ajudou no resgate, o menino de 5 anos foi atingido enquanto acompanhava o pai em caçada na Zona Rural

Uma criança, de apenas 5 anos, foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo, na tarde desta quinta-feira (6), em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a central foi acionada para a ocorrência por volta das 14h, com uma equipe aeromédica sendo enviado para o resgate do garoto. A ação foi realizada de maneira conjunta entre o SAMU Metropolitano Recife e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na chegada ao local, os profissionais de saúde constataram que o estado de saúde da criança era gravíssimo e prestaram os primeiros socorros, para realizar o transporte aéreo. Em dez minutos, o helicóptero da PRF chegou ao campo do Quartel do Derby, no Recife, com a ambulância do SAMU levando o menino para o Hospital da Restauração.

Polícia Civil

As primeiras informações dão conta de que o menino teria sido atingido de forma acidental enquanto caçava com o pai. A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência desta quinta-feira (6), por meio da Delegacia da 65ª Circunscrição, no município de Pombos.

"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos", informou a nota da Polícia Civil de Pernambuco.

A reportagem do Jornal do Commercio entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital da Restauração para saber o estado de saúde da criança, mas até a publicação da matéria não obteve resposta. Em caso de um posicionamento, a matéria será atualizada.