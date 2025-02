Mortes por chuvas: falta de fiscalização e negligência são problemas apontados por especialistas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desde a noite da última terça-feira (4), o estado de Pernambuco tem sido afetado por chuvas intensas e riscos de danos em edificações, queda de árvores, descargas elétricas e alagamentos. Os problemas têm sido registrados principalmente na Região Metropolitana do Recife (RMR) e expõem demandas antigas de infraestrutura nos municípios.

Entre a última quarta-feira (5) e esta quinta (6), sete pessoas morreram, vítimas de deslizamento de barreira e choque elétrico. Famílias de todo o estado se enlutam, enquanto outras temem que a tragédia chegue em suas casas.

Ruan Pablo da Silva Melo, de 21 anos, André Fernandes da Silva Campelo, 43, Myriam Vitoria Amorim da Silva, 24, Valdomiro Simões da Silva Neto, 18, Maria da Conceição Brás de Melo, 55, Nikolle Keli Melo de Souza, 23, e um homem resgatado no bairro da Estância que não foi identificado. Essas foram as pessoas que faleceram em decorrência de choques elétricos, afogamento e soterramento após deslizamento de barreira no Grande Recife.

Mosaico com fotos das vítimas de acidentes nas chuvas do Grande Recife - Reprodução/Redes Sociais

Mais de 860 mil pessoas vivem em áreas de risco em Pernambuco, de acordo com levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). Suscetíveis a desastres associados a deslizamentos, enxurradas e inundações, elas convivem com o medo do luto durante os períodos chuvosos, como estas últimas semanas.

Negligência em áreas precarizadas

A gerente de incidência em políticas públicas da Habitat para a Humanidade Brasil, Raquel Ludermir, ressalta que as mortes no Grande Recife são evidências de desastres socioambientais que "não são novidade nem coincidência e afetam sempre as mesmas pessoas".

Raquel Lurdermir destaca que negligência no Grane Recife é resultado de processo chamado racismo ambiental - TV Jornal

"O que vemos hoje não é coincidência, não é novidade e sim fruto de um processo que a gente chama de racismo ambiental, que é basicamente o fato de que esses desastres têm um endereço muito bem definido, um gênero muito bem definido, uma cor e raça muito bem definida: são principalmente as pessoas pessoas pretas, pobres e periféricas", explica.

Ela pontua que, além da crise climática, existe uma dívida histórica do poder público em relação à questão da moradia, da infraestrutura e da urbanização das áreas onde as pessoas mais precarizadas moram no Recife e na região metropolitana.

"É importante entender que ninguém escolhe morar em em área de risco. Geralmente, morar em área de risco é um resultado da falta de alternativa de moradia que caiba no bolso e tenha as condições mínimas de salubridade, segurança habitacional e segurança fundiária", esclarece.

Ninguém escolhe morar em em área de risco Raquel Ludermir, gerente de incidência em políticas públicas da Habitat para a Humanidade Brasil

Para ela, é necessário o desenvolvimento de políticas intersetoriais que consigam abarcar o problema da habitação e infraestrutura nos municípios. "Não adianta fazer a remoção se não vai haver solução habitacional para aquelas famílias, porque provavelmente essas famílias vão para outras áreas de risco que caibam no bolso", pontua.

Fiação desordenada

Três mortes por choque elétrico nos municípios do Recife e de Paulista marcaram o estado nos últimos dias. A fiação desordenada é um problema antigo na região e que já resultou em casos de descargas anteriormente.

Seja nas calçadas ou nas vias, a conexão desordenada dos fios prejudica não apenas o paisagismo, como é uma tragédia anunciada, que coloca em risco a integridade física da população por choque e vazamento de energia.

Para o arquiteto e urbanista Francisco Cunha, a falta de fiscalização é um problema a ser enfrentado pelo poder público para minimizar os desastres dessa natureza.

“Não tem ninguém que tome conta disso. A solução seria uma articulação entre os principais envolvidos: prefeitura e concessionária de energia, para disciplinar a questão da fiação que não é de energia, como a parte de internet, e garantir que aquela que não está sendo usada seja retirada pelo subcontratado”, explica.

Não tem ninguém que tome conta disso. A solução seria uma articulação entre os principais envolvidos Francisco Cunha, arquiteto e urbanista

Ele pontua que a conexão desordenada dos fios e a falta de fiscalização dos postes pela segurança pública estadual, pela Neoenergia Pernambuco e pelas gestões municipais expõem o espaço público e colocam em risco a população.

“O Ministério Público deveria tomar a frente desse assunto para estabelecer um termo de ajuste de conduta para o que vai ser feito daqui para frente e poder diminuir as chances disso voltar a acontecer”, afirma.

Após a morte de Myriam Vitoria Amorim da Silva, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Paulista, através da Superintendência de Iluminação, realizou uma vistoria nos postes de iluminação dos corredores viários e praças. De acordo com o órgão, os técnicos testaram os equipamentos localizados na rodovia PE-22, no bairro de Nossa Senhora da Conceição, local onde ocorreu a morte de Myriam.

A Neoenergia Pernambuco informou que não foi detectado vazamento de corrente elétrica. De acordo com a empresa, a "rede de distribuição estava intacta e funcionando normalmente".

Transtornos podem ser minimizados

O arquiteto, urbanista e engenheiro civil Arthur Andrade chama a atenção para a importância da antecipação de alertas e melhoria na articulação da Defesa Civil com os órgãos municipais. “Esse monitoramento de alerta antecipado precisa ser aperfeiçoado. É preciso também uma melhoria na articulação da Defesa Civil com os órgãos municipais para sempre termos uma resposta rápida”, pontua.

Registros de transtornos são comuns em períodos de chuva no Grande Recife - Sidney Lucena/JC Imagem

Ele afirma que a posição geográfica do Recife é uma das características que torna a cidade mais vulnerável, mas o problema é “muito complexo”.

“Tivemos uma ocupação desordenada através dos anos na cidade, mas temos como tomar alguma iniciativa, como fazer um plano de ação para prevenir esses alagamentos no Recife”, conta.

É preciso uma melhoria na articulação da Defesa Civil com os órgãos municipais Arthur Andrade, arquiteto, urbanista e engenheiro civil

Para ele, é preciso pensar em planos de ação de curto e longo prazo, como a desobstrução de canais e galerias pluviais e campanhas educativas para o descarte regular do lixo.

Outras medidas que poderiam ser adotadas, de acordo com Arthur Andrade, seria a criação de reservatórios emergenciais para a construção de tanques subterrâneos em áreas estratégicas, que poderiam armazenar água da chuva no momento em que o nível do mar sobe.