Saiba quem são as vítimas dos acidentes durante as chuvas no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Subiu para sete o número de mortes registradas em meio às chuvas que caem na Região Metropolitana do Recife. Cinco óbitos foram confirmados na última quarta-feira (5) e outros dois, no início desta quinta (6). As vítimas faleceram em decorrência de choques elétricos, afogamento e soterramento após deslizamento de barreira.

Mais da metade das mortes ocorreram na capital pernambucana. De acordo com a prefeitura do Recife, que renovou o "Alerta Máximo" por conta das chuvas, o acumulado de precipitação é o maior registrado em um mês de fevereiro em toda a história da cidade.

Os outros óbitos ocorreram nas cidades de Paulista e Camaragibe, municípios que também receberam grandes acumulados de chuva, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Veja os registros abaixo.

Quarta-feira (5)

Ruan Pablo da Silva Melo, 21 anos

Ruan Pablo, jovem que morreu após choque na Boa Vista - Cortesia

Ruan Pablo da Silva Melo, de 21 anos, foi encontrado morto em uma área alagada no bairro da Boa Vista, região central do Recife, próximo ao colégio Americano Batista. Segundo testemunhas, ele foi vítima de um choque elétrico quando passava pelo local.

O jovem era morador da comunidade do Bode e foi atingido pela descarga elétrica quando tentava voltar para casa após saber que a aula do curso que fazia no centro da cidade havia sido cancelada por causa das chuvas.

O Samu informou que foi acionado para a ocorrência, mas as equipes já encontraram o rapaz morto quando chegaram ao local. A Neoenergia disse que não encontrou vazamento de corrente elétrica na área.

Em entrevista à TV Jornal, a mãe de Ruan disse que o jovem não costumava passar pela rua em que aconteceu o acidente. "Ele nunca fez o trajeto, ele sempre pegou o ônibus na frente da rua do curso, na avenida Conde da Boa Vista", contou.

André Fernandes da Silva Campelo, 43 anos



André Fernandes - Reprodução/Redes Sociais

O comerciante André Fernandes da Silva Campelo, de 43 anos, morreu após ser levado pela enxurrada enquanto tentava se deslocar para o trabalho, um armazém de construção em Camaragibe, onde ele trabalhava há oito anos como vendedor.

André era filho único e morava com a mãe no bairro da Várzea, na zona Oeste do Recife. Ela precisou ser hospitalizada após receber a notícia da morte do filho.

O vendedor Ricardo Luciano, que trabalhava com André no armazém, disse ao JC que um cliente viu o corpo dele sendo levado pela enxurrada e telefonou para a loja para avisar.

"A gente ficou preocupado, sentimos falta dele na loja. Começamos a ligar para ele e ele não atendeu. Só tivemos a confirmação de que era ele quando encontraram o corpo". Segundo os bombeiros, o corpo de André foi encontrado no bairro da Vila da Fábrica, em Camaragibe, próximo à Ponte do Rio do Balde.

"Era meu melhor amigo. Perdemos um grande amigo de trabalho, ele era uma pessoa ótima", disse Ricardo.

Myriam Vitoria Amorim da Silva, 24 anos

Myriam, morta após choque em poste em Paulista - Cortesia

Myriam Vitoria Amorim da Silva morreu na noite da última quarta-feira após receber uma descarga elétrica em um poste que fica na avenida Antônio Cabral de Souza, no bairro de Nossa Senhora da Conceição, em Paulista.

A jovem havia completado 24 anos de idade no último dia 28 de janeiro e trabalhava fazendo corridas de aplicativo em moto. Conhecida pela família como "Mirinha", ela morava no bairro da Torre e estava em Paulista visitando uma pessoa com quem estava mantendo um relacionamento.

Raphaela Moura, prima de Myriam, contou ao JC que a vítima tinha ido até a padaria e, na volta, se desequilibrou ao escorregar numa poça de água na calçada. Foi quando ela se apoiou no poste e recebeu o choque.

Após o acidente, moradores tentaram reanimar a vítima. O Samu informou que foi acionado por volta das 20h50 e chegou a prestar socorro a Myriam, mas ela não respondeu às manobras e morreu no local.

Na manhã desta quinta, a família estava no IML aguardando a liberação do corpo. Myriam será velada e sepultada durante a tarde, no cemitério da Várzea, na zona Oeste. Segundo Raphaela, a mãe da vítima ficou abalada com a notícia e está sendo mantida à base de remédios.

"Minha prima não morreu de morte natural, foi algo que foi causado. A prefeitura, a Neoenergia ou outro órgão responsável pela manutenção desses postes que levou à morte dela. Ela tinha muitos amigos, era muito querida, brincalhona, criava muitas amizades por onde passava", desabafou a prima da vítima.

Segundo a Neoenergia, não foi detectado vazamento de corrente elétrica no local. "A rede de distribuição estava intacta e funcionando normalmente", afirmou a empresa.

Valdomiro Simões da Silva Neto, 18 anos

Valdomiro Simões - Reprodução/TV Jornal

O jovem Valdomiro Simões da Silva Neto, de 18 anos, morreu após sofrer um choque quando tocou na parede de uma casa abandonada no bairro de Jardim São Paulo, no Recife.

Segundo a TV Jornal, a vítima voltava do trabalho para casa de bicicleta quando passou por um beco alagado, se desequilibrou e tocou na parede do imóvel, que estaria vazando corrente.

Valdomiro foi socorrido pelos moradores da região e chegou a ser levado para o hospital Otávio de Freitas, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

"Era muito alegre, sorridente, tinha a alegria de um menino bom. Ele saiu de casa e disse 'bênção, mamãe', eu disse 'Deus te abençoe'. Era muito carinhoso, muito apegado a mim", contou a mãe do jovem.

Homem resgatado no bairro da Estância

Um homem morreu afogado na rua Lázaro Fontes, no bairro da Estância, no Recife. Segundo testemunhas, a vítima teria sido arrastada pela enxurrada. O corpo de Bombeiros confirmou o resgate de um corpo na região, mas o nome e a idade do homem não foram revelados.

Quinta-feira (6)

Mãe e filha soterradas após deslizamento de barreira

Conceição e Nicolle, mãe e filha soterradas no bairro do Passarinho - Cortesia

Mãe e filha morreram soterradas após uma barreira deslizar e cair sobre a casa delas no Córrego da Bica, no bairro de Passarinho, na zona Norte do Recife. As vítimas são a enfermeira Maria da Conceição Brás de Melo e a fisioterapeuta Nikolle Keli Melo de Souza, de 51 e 23 anos, respectivamente.

As duas já estavam dormindo no momento em que a barreira deslizou sobre o imóvel. Elas estavam em cômodos diferentes da casa.

Um filho de Conceição, identificado como Pedro, que também mora no imóvel, estava trabalhando em um posto de combustível na hora do acidente e não estava no local. Ele voltou para casa assim que foi informado do ocorrido.

O Samu foi acionado para a ocorrência às 3h48. Os corpos delas foram retirados dos escombros já durante a manhã. De acordo com a prefeitura do Recife, equipes da Defesa Civil, da Assistência Social e do Corpo de Bombeiros estão prestando suporte aos familiares.