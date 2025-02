Após mortes por choque elétrico em meio às chuvas, Neoenergia se posiciona

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sete pessoas morreram em decorrência de acidentes em meio às chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife nesta semana.

Entre as vítimas, três faleceram após sofrerem choques elétricos em diferentes pontos da capital pernambucana e Região Metropolitana. Os casos aconteceram entre quarta-feira (5) e quinta-feira (6).

Em entrevista à TV Jornal, André Santos, superintendente técnico da companhia, confirmou que houve um aumento de chamados durante as chuvas.

"Enviamos as nossas equipes aos locais [dos choques elétricos fatais] e praticamos todos os procedimentos de segurança que é desligar, isolar a área e fazer inspeção da rede", afirmou André.

"As nossas equipes não constataram nenhuma irregularidade na rede elétrica. Aguardamos as autoridades para fazer a normalização de fornecimento de energia dos locais", finalizou.

Jovem morre ao atravessar área alagada no centro do Recife

Ruan Pablo da Silva Melo, de 21 anos, foi encontrado sem vida em uma área alagada no bairro da Boa Vista, região central do Recife, próximo ao colégio Americano Batista.

Testemunhas relataram que ele sofreu um choque elétrico ao passar pelo local.

O jovem havia se deslocado até o centro da cidade para um curso, mas ao chegar descobriu que a aula havia sido cancelada devido às chuvas.

No retorno para casa, ele passou pela rua onde ocorreu o acidente. O Samu foi acionado, mas ao chegar, constatou o óbito.

A Neoenergia enviou equipe ao local e foi verificado que não havia vazamento da rede de distribuição.

"Técnicos da empresa identificaram uma ligação irregular no fiteiro instalado na calçada do Colégio Americano Batista. As informações foram repassadas para a autoridade policial que investiga o caso", explica a empresa.

Acidente em Paulista

Outra vítima foi Myriam Vitória Amorim da Silva, de 24 anos. A jovem foi encontrada com sinais de choque elétrico na avenida Antônio Cabral de Souza, no bairro de Nossa Senhora da Conceição, em Paulista.

Myriam estava visitando uma pessoa na região e, segundo a prima da vítima, em entrevista ao JC, ao voltar de uma padaria, escorregou em uma poça d'água e se apoiou em um poste, momento em que sofreu o choque.

"Minha prima não morreu de morte natural, foi algo que foi causado. A prefeitura, a Neoenergia ou outro órgão responsável pela manutenção desses postes que levou à morte dela. Ela tinha muitos amigos, era muito querida, brincalhona, criava muitas amizades por onde passava", desabafou a prima da vítima.

No entanto, em nota, a Neoenergia Pernambuco disse que no local não havia fiação rompida ou vazamento de corrente na rede de distribuição.

"A estrutura indicada por moradores da localidade como possível motivador da ocorrência se trata de um fio de aterramento que pertence às instalações de um imóvel particular", completa.

Terceira vítima tocou em parede eletrificada

No bairro de Jardim São Paulo, no Recife, Valdomiro Simões da Silva Neto, de 18 anos, morreu após sofrer um choque elétrico ao encostar na parede de uma casa abandonada.

Segundo relatos, ele voltava do trabalho de bicicleta quando passou por um beco alagado, perdeu o equilíbrio e encostou no imóvel.

Moradores tentaram socorrê-lo e o levaram ao hospital Otávio de Freitas, mas ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A Neoenergia afirmou que, ao verificar o local, constatou que se tratava de um acidente doméstico provocado por vazamento de corrente elétrica nas instalações internas do imóvel, sem relação com a rede pública de distribuição.

O que diz a Neoenergia

Diante dos incidentes, a Neoenergia Pernambuco divulgou nota lamentando as fatalidades e reforçando que suas equipes estiveram nos locais para apurar os casos. Confira na íntegra:

"A Neoenergia Pernambuco lamenta as fatalidades ocasionadas desde ontem pelas chuvas que atingem fortemente a cidade de Recife. A empresa reforça que enviou equipe, na noite da quarta-feira, ao bairro de Jardim São Paulo e constatou que se tratou de um acidente doméstico. A ocorrência foi provocada por vazamento de corrente nas instalações interna do imóvel, sem relação com a rede de distribuição da empresa.

Em relação ao caso registrado na PE-22, em Paulista, a Neoenergia Pernambuco informa que no local não havia fiação rompida ou vazamento de corrente na rede de distribuição. A estrutura indicada por moradores da localidade como possível motivador da ocorrência se trata de um fio de aterramento que pertence às instalações de um imóvel particular.

A Neoenergia Pernambuco reitera que não constatou vazamento de corrente e a rede de distribuição de energia elétrica na Rua Dom Bosco, na Boa Vista, permaneceu intacta. Técnicos da empresa identificaram uma ligação irregular no fiteiro instalado na calçada do Colégio Americano Batista. As informações foram repassadas para a autoridade policial que investiga o caso".