Bares e restaurantes pernambucanos demonstram otimismo para o Carnaval

Com a chegada do Carnaval, proprietários de bares e restaurantes preveem mais de 50% de lucro neste ano em relação ao Carnaval de 2024

A pesquisa mais recente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Pernambuco mostra um cenário de otimismo para o setor de alimentação fora do lar no estado.

Apesar dos desafios enfrentados nos últimos meses, o setor mantem a expectativa de faturamento para o Carnaval de 2025 positiva, devido a ampliação da programação festiva no Recife, investimentos do governo e maior movimentação turística.

A pesquisa, realizada entre os dias 13 e 21 de janeiro com empresários do setor, aponta que 69% das empresas projetam faturar mais neste Carnaval em comparação ao ano passado. Dentre esses estabelecimentos, 53% esperam um crescimento de até 20%, enquanto 16% acreditam em uma expansão ainda maior. Já para 22% dos entrevistados, o faturamento deve se manter estável, e apenas 6% projetam queda.

Inflação e endividamento ainda preocupam

Se por um lado o Carnaval traz boas expectativas, o cenário econômico vivido pelo setor nos últimos meses ainda carrega desafios. A pesquisa mostra que 26% dos estabelecimentos não conseguiram aumentar seus preços nos últimos 12 meses, enquanto 61% ajustaram valores de acordo ou abaixo da inflação e apenas 13% reajustaram acima da média inflacionária.

Além disso, o endividamento também preocupa empresários. De acordo com a pesquisa, 40% das empresas relataram ter dívidas em atraso, sendo os principais débitos relacionados a impostos federais (76%), impostos estaduais (38%), encargos trabalhistas e previdenciários (38%) e empréstimos bancários (35%). Débitos com taxas municipais, aluguéis e fornecedores também foram mencionados.

Recife, Litoral e interior em alta



Com a ampliação da programação carnavalesca, a capital pernambucana será um dos grandes motores do crescimento projetado para o setor.

Segundo Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco, as mudanças na estrutura da festa na cidade devem beneficiar não apenas os bares e restaurantes do Recife, mas também de toda a Região Metropolitana.

Além da capital, o litoral do estado também deve sentir os impactos positivos da movimentação turística, já que pessoas que não pretendem brincar o Carnaval optam por viagens às praias, beneficiando estabelecimentos dessas áreas.

O interior do estado também registra um crescimento no turismo durante a folia, impulsionado por ações governamentais que fortalecem cidades como polos carnavalescos.

“O Carnaval de 2025 representa uma continuidade do que já vimos no ano passado, com benefícios intensificados por novas iniciativas governamentais e pela ampliação da malha aérea”, destaca Tony Sousa.

O setor se mantém resiliente

O crescimento previsto para o Carnaval sinaliza um momento importante para bares e restaurantes de Pernambuco, reforçando a importância da festividade para a economia local.

Agora, os empresários se preparam para atender a demanda da folia, apostando em cardápios especiais, reforço nas equipes e horários ampliados para garantir que turistas e foliões possam aproveitar ao máximo a experiência gastronômica pernambucana.