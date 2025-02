Corpo de homem é encontrado no canal do Arruda, na Zona Norte do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na manhã desta sexta-feira (7), um corpo foi encontrado no canal do Arruda, localizado na Avenida Beberibe, na Zona Norte do Recife.

O homem, cujo corpo foi avistado por pedestres, estava em uma área bastante movimentada e segundo perito criminal, estava submerso há pelo menos 24 horas.

Moradores avistaram o corpo



Por volta das 9h, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco confirmou a ocorrência de busca e resgate de cadáver.

A Polícia Militar e o Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local para isolar a área. A investigação da Polícia Civil será realizada pela Delegacia de Água Fria.

O corpo do homem estaria próximo à ponte que interliga dois lados do canal. Ele usava galochas de chuva e uma calça jeans que tinha uma corrente.

Devido à lama, não foi possível identificar a cor da camisa do rapaz.

Corpo não apresentava sinais de violência

Até a última atualização desta matéria, não tinham sido divulgadas informações sobre a identidade da vítima (que não portava documentos) ou as possíveis causas da morte.

De acordo com o perito criminal Alcides Buarque, "não há nenhuma lesão aparente. Só o IML poderá dar mais detalhes sobre a causa", explicou.

O especialista confirmou que o corpo estaria há cerca de um dia no local.

Pelas circunstâncias, existe possibilidade do homem ser mais uma vítima das chuvas. No entanto, é necessário aguardar o laudo do IML para confirmação ou não.

Mortes em decorrência de acidentes após fortes chuvas

A semana com condições meteorológicas extremas, chegando a ter um acumulado de precipitação que superou os 200 mm em algumas áreas do Recife, acabou deixando sete vítimas não só na capital, mas em outras cidades da Região Metropolitana.

Em Camaragibe, André Fernandes da Silva Campelo, de 43 anos, acabou morrendo após ser levado por correnteza e só foi achado em uma ponte na Vila da Fábrica, na última quarta-feira (5).

No município de Paulista, a jovem Myriam Vitória Amorim da Silva, de 24 anos, foi vítima de uma descarga elétrica quando estava na Avenida Antônio Cabral de Souza, no Loteamento Nossa Senhora da Conceição. Mesmo com os primeiros socorros realizados pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Myriam não resistiu e veio a óbito.

Outras duas pessoas foram vítimas de choque elétrico: Juan Pablo da Silva Melo, de 21 anos, encontrado morto na manhã da quarta-feira (5), Rua Dom Bosco, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife; e Valdomiro Simões da Silva Neto, de 18 anos, que sofreu o acidente numa rua alagada no bairro de Jardim São Paulo, na Zona Oeste da capital.

Vítimas de um deslizamento de barreira no Córrego da Bica, no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife, Maria da Conceição Braz de Melo, de 51 anos, e Nikolle Keli Melo de Souza, de 23 anos, mãe e filha, morreram após terem sido soterradas.

A sétima vítima, um homem que não teve nome e idade identificados, faleceu após ter se afogado na Rua Lázaro Fontes, no bairro da Estância, na Zona Oeste da capital.

