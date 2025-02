Deslizamento no Córrego da Bica: Prefeitura do Recife afirma que vai pagar auxílio moradia e auxílio funeral para vítimas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após a tragédia causada pelo deslizamento de barreira no Córrego da Bica, na Zona Norte do Recife, a Prefeitura do Recife anunciou, nesta sexta-feira (07), que irá conceder Auxílio Moradia e Auxílio Funeral para as vítimas e famílias afetadas.

A medida busca garantir um suporte emergencial para aqueles que perderam suas residências e pertences devido ao desastre provocado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade.

De acordo com a Defesa Civil do Recife, os moradores que tiveram suas casas interditadas em razão do deslizamento serão beneficiados com o Auxílio Moradia, no valor de R$ 300 mensais. O pagamento do benefício segue o que está previsto na Lei Municipal nº 18.936/2022.

Para que o benefício seja concedido, a Secretaria Executiva de Defesa Civil (SEDEC) dará entrada em um processo administrativo, que inclui:

Elaboração de relatórios técnicos feitos por equipes de engenharia e assistência social;



Análise da documentação dos titulares dos imóveis atingidos.

O pagamento do auxílio acontece, geralmente, no último dia útil de cada mês. Para os moradores do Córrego da Bica, que perderam suas casas no deslizamento, o primeiro depósito está previsto para o dia 28 de fevereiro. O saque poderá ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil.

Apoio emergencial para as famílias das vítimas fatais



Duas famílias que residiam no imóvel atingido diretamente pelo deslizamento terão direito, além do Auxílio Moradia, a uma série de benefícios emergenciais:

Auxílio Funeral para custear os sepultamentos das vítimas fatais da tragédia;



Doação de itens emergenciais, como cestas básicas e colchões;



Encaminhamento para a concessão de benefício de pecúnia, que visa minimizar a perda total dos bens materiais das famílias afetadas.

Monitoramento e ações preventivas na região



A Defesa Civil do Recife esclareceu que a residência atingida pelo deslizamento era monitorada regularmente e não estava classificada como um risco alto. No entanto, as chuvas intensas e o encharcamento do solo contribuíram para o colapso da barreira.

Atualmente, 346 edificações estão cadastradas na comunidade do Córrego da Bica para acompanhamento de risco. Como parte das ações preventivas, 38 famílias já haviam sido incluídas anteriormente no programa de Auxílio Moradia por conta da instabilidade geológica da área.

Além disso, 40 pontos da comunidade estão cobertos por lona plástica, protegendo 161 residências, totalizando cerca de 9.711 m² de área coberta. Nos últimos 10 anos, a Prefeitura do Recife aplicou e repôs 1.486 pontos de lona plástica, cobrindo um total de 443.720 m² de encostas na localidade, como forma de prevenção a novos deslizamentos.