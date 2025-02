Dor e comoção: mãe e filha vítimas de deslizamento no Recife são sepultadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O clima era de profunda tristeza e despedida nesta sexta-feira (7) no Cemitério de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Familiares e amigos reuniram-se para dar o último adeus a Maria da Conceição Brás, de 51 anos, e a filha dela, Nicole Kelly Melo de Souza, de 23 anos, vítimas de um deslizamento de barreira que atingiu a residência onde moravam, no Córrego da Bica, também na Zona Norte, na madrugada da última quinta-feira (6).



As fortes chuvas que atingiram Pernambuco desde a última quarta-feira (5) já tinham causado diversos estragos, mas para a família de Maria da Conceição e Nicole, o impacto foi devastador.

Durante a madrugada, enquanto dormiam, mãe e filha foram soterradas pelo deslizamento de uma barreira que cedeu sobre a casa. Elas estavam em cômodos diferentes e não conseguiram escapar.

O outro filho de Maria da Conceição, Pedro, que também morava na residência, estava trabalhando em um posto de combustíveis no momento do acidente. Ao ser informado do ocorrido, ele correu para casa, mas já era tarde demais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado às 3h48 da manhã e, após horas de buscas, os corpos foram resgatados dos escombros.

Emoção marca velório e sepultamento



No velório, a dor da despedida era visível nos rostos de amigos e familiares. Os caixões, um ao lado do outro, estavam cobertos por coroas de flores enviadas por pessoas que queriam prestar as últimas homenagens.

Maria da Conceição era técnica de enfermagem, e colegas de trabalho dos hospitais onde atuava compareceram ao velório para dar apoio à família. Já Nicole Kelly era fisioterapeuta e trabalhava com crianças no espectro autista, sendo descrita como uma profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia.

O servidor público Marcos Brás, irmão de Maria da Conceição, ainda encontrava forças para falar, mas demonstrava profundo abalo. Em entrevista à TV Jornal, ele lamentou a tragédia inesperada:

"A gente nunca espera que seja tão próximo da gente, e de repente você acorda com essa notícia. É muito chocante e muito triste. A Conceição era uma pessoa muito dócil, maravilhosa de se lidar, e a filha estava indo pelo mesmo caminho."

Marcos também questionou a falta de ações preventivas do poder público para evitar tragédias como essa: "É lamentável a gente ter essa perda, mas é o que Papai do Céu determina, e a gente só tem que aceitar. Se o órgão público não fez a parte dele ou se vai fazer ainda, vamos aguardar."

Após as homenagens, mãe e filha foram sepultadas juntas no Cemitério de Casa Amarela, sob forte comoção.

Chuvas deixam rastro de destruição no Recife e na Região Metropolitana



A tragédia que vitimou Maria da Conceição e Nicole é apenas um dos vários desastres registrados com as intensas chuvas que castigaram Pernambuco desde a última semana. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), até a manhã de quinta-feira (06), foram contabilizados:

356 pessoas resgatadas, entre elas 317 adultos, 36 crianças e três animais.



Sete mortes confirmadas, sendo cinco no Recife, uma em Camaragibe e uma em Paulista.



A população de áreas de risco está em estado de alerta, e a Defesa Civil segue monitorando novas ameaças de deslizamentos.