Prefeitura de Itapissuma anuncia auxílio de R$ 3 mil para famílias afetadas pelas chuvas

A Prefeitura de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, anunciou nesta quinta-feira (6) um pacote de ações emergenciais para auxiliar as famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade.

Entre as medidas, está o repasse de R$ 3 mil para cada uma das 12 famílias que tiveram suas casas severamente danificadas. O auxílio será disponibilizado por meio da Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de oferecer suporte financeiro imediato aos mais afetados.

Estado de calamidade pública e outras medidas

Além do auxílio financeiro, a Prefeitura decretou estado de calamidade pública para os novos beneficiários do programa Pró-Morar. A medida visa agilizar as ações do poder público na resolução de problemas estruturais causados pelas chuvas.

Equipes técnicas já estão em campo desde quarta-feira (5), realizando serviços de drenagem, manutenção estrutural e outras intervenções corretivas para garantir a segurança das residências afetadas.

Outra iniciativa importante é a campanha de conscientização sobre o descarte correto de lixo, lançada para evitar alagamentos e problemas urbanos. A ação educativa busca mobilizar a população a adotar práticas mais sustentáveis e seguras, contribuindo para a prevenção de futuros desastres.

“Estamos comprometidos em dar uma resposta rápida e eficaz para as famílias que foram atingidas. Com essas medidas emergenciais, queremos garantir suporte imediato e também estruturar soluções para evitar que esses problemas se repitam”, destacou o prefeito Júnior de Irmã Têca.

A Prefeitura reforçou que continua monitorando a situação e atuando em diversas frentes para minimizar os danos causados pelas chuvas.

O objetivo é garantir segurança e assistência à população de Itapissuma, além de prevenir novos impactos com ações de manutenção e conscientização.