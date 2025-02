Centro Marta Almeida oferece 120 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria da Mulher, abriu inscrições para cursos gratuitos nas áreas de gastronomia, moda e costura e produção audiovisual. As capacitações serão realizadas no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, no bairro do Recife.

Ao todo, estão disponíveis 120 vagas para mulheres maiores de 18 anos, residentes na capital pernambucana. As inscrições podem ser feitas entre os dias 10 e 11 de fevereiro pelo site ou aplicativo do Conecta Recife.

Os cursos possuem carga horária de 12 horas e incluem tanto aulas teóricas quanto práticas. As atividades terão início no dia 13 de fevereiro.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e contarão com cotas: 30% para mulheres negras e indígenas, 10% para mulheres trans e 10% para mulheres atendidas pela rede municipal de enfrentamento da violência contra a mulher.

A confirmação das inscrições será enviada até o dia 12 de fevereiro.

Além dos cursos regulares, no dia 22 de fevereiro, serão oferecidas mentorias na área de audiovisual para mulheres empreendedoras que desejam aprimorar técnicas de fotografia para divulgação de seus negócios.

As mentorias acontecerão às 9h e às 14h, com 10 vagas por turno. A participação será por ordem de chegada.

Estrutura e programação

O Centro Marta Almeida é um espaço voltado ao fortalecimento e à promoção dos direitos das mulheres, oferecendo atividades culturais, educacionais, sociais, políticas e econômicas.

O centro conta com um laboratório de audiovisual, cozinha de vanguarda, sala multiuso, auditório, brinquedoteca, atelier de moda e costura e um ponto de leitura, cujo acervo é composto em sua maioria por obras de escritoras mulheres.

O local funciona na Rua do Bom Jesus, 147, de terça-feira a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 10h às 18h.

A programação dos cursos ocorre em duas etapas:

De 13 a 15 de fevereiro

Manhã: Customização de abadá, comidas de rua, noções básicas de foto e vídeo.

Customização de abadá, comidas de rua, noções básicas de foto e vídeo. Tarde: Produção de hot pant, noções básicas de foto e vídeo.

De 18 a 20 de fevereiro

Manhã: Produção de hot pant, noções básicas de foto e vídeo.

Produção de hot pant, noções básicas de foto e vídeo. Tarde: Customização de abadá, comidas de rua, noções básicas de foto e vídeo.

Oficinas de curta duração (4 horas) em 22 de fevereiro:

8h30: Oficina de produção de kimono para carnaval.

Oficina de produção de kimono para carnaval. 13h30: Oficina de salgados.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone (81) 99488-4803 ou pelo e-mail centromarta.almeida@recife.pe.gov.br.

