Criança de 10 anos é baleada durante tiroteio no Cabo de Santo Agostinho

Uma criança de 10 anos foi baleada durante uma troca de tiros no último domingo (9), no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. O confronto ocorreu entre a Polícia Militar e dois adolescentes suspeitos de tentativa de homicídio, que também foram baleados.

Policiais militares iniciaram uma perseguição aos adolescentes depois que eles realizaram disparos contra um grupo de jovens que passava próximo ao Parque dos Eucaliptos, por volta das 16h30 deste domingo, no bairro de Ponte do Carvalhos. Os disparos teriam sido uma tentativa de homicídio contra desafetos, que fugiram.

A TV Jornal teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram detalhes do que aconteceu.

Como aconteceu

Inicialmente, é possível ver a dupla de adolescentes de tocaia na frente da entrada do Parque. Um deles se esconde atrás de um carro enquanto o outro observa a aproximação dos alvos.

Ele dá o comando para o comparsa, que saca um revólver 38 e atira contra o inimigo, que está de bicicleta e consegue fugir. Segundos depois, uma viatura da polícia militar chega e os adolescentes correm. Começa então uma troca de tiros.

Os adolescentes tentam fugir pela rua professor José Alberto da Silva, onde o tiroteio se intensifica. Em uma imagem, é possível ver dois garotinhos e uma senhora subindo uma ladeira durante os disparos.

Um dos adolescentes aparece na imagem, alguns tiros atingem o chão e em seguida a polícia chega. Em outra câmera de segurança é possível notar o outro adolescente pulando o portão de uma casa, mas ao se deparar com dois cachorros, ele resolve subir no telhado.

Quando a polícia chega, um PM sobe no muro, pedindo que o adolescente desça e ele obedece a ordem. Os dois adolescentes, de 15 anos, foram socorridos para o hospital do Helder Câmara.

Um menino de 10 anos que passava pela rua, foi atingido por uma bala perdida no braço, que transfixou, mas já recebeu alta.

Perícia

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), foi acionado, realizando uma perícia no local dos disparos. A arma dos adolescentes foi apreendida e as pistolas dos três policiais militares também, para que seja investigada a origem do tiro que atingiu a criança.

Os disparos atingiram o carro de um morador, que se surpreendeu. "Por ser final de semana a gente achava que fossem fogos em comemoração e não contava que fosse no nosso carro", afirmou.

Além disso, os tiros também atingiram o cano de calha e um fio de uma residência no local.

