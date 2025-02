Campanha de vacinação antirrábica e atendimento veterinário no Compaz Eduardo Campos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Cãopaz é promovido pela Prefeitura do Recife e inclui consultas, vacinação e feira de adoção de gatos das 9h às 13h nesta quinta-feira (13)

O Cãopaz, programa que leva atendimento veterinário gratuito a cães e gatos nos Centros Comunitários da Paz (Compaz), vai atuar nesta quinta-feira (13) no Alto Santa Terezinha, na Zona Norte do Recife. A ação acontece das 9h às 13h, no Compaz Eduardo Campos, e não é necessário agendamento.

O Cãopaz é realizado pela Prefeitura do Recife, por intermédio do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais e da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz.

Durante a ação, os tutores poderão vacinar cães e gatos contra a raiva, com a aplicação da antirrábica, recomendada partir dos três meses de idade. Além disso, serão realizadas consultas veterinárias e inscrições no pré-cadastro para castração.

A equipe do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais estará disponível também para receber denúncias de maus-tratos.

No local será montada, ainda, uma feira de adoção para os visitantes, contando com diversos gatos em busca de um lar.

SERVIÇO DO CÃOPAZ

Vacinação antirrábica e consultas veterinárias gratuitas:

Quando: quinta-feira, 13 de fevereiro

quinta-feira, 13 de fevereiro Horário: 9h às 13h

9h às 13h Onde: Compaz Eduardo Campos – Av. Aníbal Benévolo, S/N, Alto de Santa Terezinha, Recife

Atendimento gratuito e sem necessidade de agendamento

