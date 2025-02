Instituto Conceição Moura celebra 10 anos de ações voltadas para a educação de crianças e adolescentes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Instituto Conceição Moura comemora, nesta quarta-feira (12) uma década de atuação em Belo Jardim, município localizado no Agreste de Pernambuco.

Com um evento realizado no JCPM Trade Center, no Recife, representantes de diversas áreas do setor público, empresas, sociedade civil e imprensa poderão conhecer os resultados dos projetos da instituição.

Impacto social

Desde a sua fundação, o instituto registrou mais de 427 mil inscrições em seus projetos, abrangendo crianças e jovens de diversas faixas etárias.

Em 2024, os investimentos nos quatro eixos de trabalho somaram mais de 5 milhões de reais. "É tempo de comemorar as conquistas, mas também de olhar para o futuro", reforça a presidente do instituto, Taciana Moura, sobre os 10 anos de atuação.

Educação integral

A organização anunciou a construção de uma nova escola de ensino integral em Belo Jardim. A unidade, prevista para ser entregue ao poder público em 2026, terá capacidade para atender 300 estudantes em áreas de vulnerabilidade social, com previsão de aumentar em 4% o número de matrículas no ensino fundamental na cidade.

Este projeto faz parte da iniciativa Avança IDEB, que busca elevar a cidade ao ranking das 10 melhores de Pernambuco no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O Instituto Conceição Moura apoia atualmente quatro escolas de ensino integral em parceria com a Prefeitura de Belo Jardim.

Primeira infância

Outra frente de ação dos projetos é o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos e o fortalecimento das famílias no cuidado responsivo.

Em 2025, o foco será a formação contínua de professores dos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), com a implantação de práticas educativas.

As iniciativas do Instituto estão alinhadas à agenda ESG da Baterias Moura, que apoia as ações desde sua criação.

